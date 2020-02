Málaga CF... ¿y ahora qué?

El estado de optimismo quedó declarado el domingo tras la victoria frente al Racing (2-0) en La Rosaleda, que volvió a respirar el ambiente de sus tardes de gloria. El conjunto blanquiazul está en el mejor momento de juego y resultados de la temporada y sus tres victorias consecutivas le han llevado a situarse más de cerca de los puestos de play off que de la zona de descenso después de muchas jornadas.

La inhabilitación (por seis meses) de Al-Thani al frente de la entidad y el cambio a mejor dado desde la llegada de Sergio Pellicer al banquillo ha desatado la ilusión de una afición que vuelve a creer en sus jugadores y en sus opciones de aspirar a algo más que la permanencia en las 13 jornadas que quedan para el final de la Fase Regular de LaLiga SmartBank.

El Málaga es uno de los mejores equipos de la segunda vuelta y eso le ha llevado a escalar posiciones en la tabla y situarse a solo tres puntos de los puestos que dan derecho a jugar las eliminatorias por subir a Primera División. Es el único equipo que ha conseguido hacer pleno en las tres últimas jornadas (victorias frente al Numancia, Cádiz y Racing de Santander) y ya está a solo tres puntos del Elche, sexto clasificado. La mejoría clasificatoria es tal que si los blanquiazules consiguen ganar el viernes a la UD Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria dormirían igualados a puntos con los ilicitanos en el sexto puesto (se quedarían por detrás al tener average particular perdido). Algo, sin duda, impensable hace solo unas semanas, cuando el equipo albiazul cayó precisamente en el Martínez Valero y se quedó justo al borde de la «zona roja».

La ilusión por pelear por el ascenso a LaLiga Santander es tal que hay quien ya no mira hacia abajo, pero es momento de mantener la cabeza fría. El primer paso para mirar al play off será certificar cuanto antes la permanencia. Tras la disputa de esta jornada, la ventaja del Málaga con los puestos de descenso sigue siendo de cinco puntos. La victoria del Lugo sobre el Oviedo en un duelo directo hizo que los gallegos se hayan quedado en la posición 19ª con 32 puntos. Además, equipos de la parte baja como el Albacete, 18º con 33 puntos, y el Extremadura, 20º con 30, también ganaron sus encuentros y han apretado aún más la lucha por la salvación. La igualdad este año en Segunda es tal que a falta de 13 jornadas la distancia entre los puestos de play off y el descenso es solo de ocho puntos. Todo por decidir.



Calendario complicado

El cuadro de Martiricos afrontará en las próximas semanas un calendario complejo. Ahí descubrirá a qué puede aspirar, si a pelear por el ascenso o solo por mantenerse un año más en Segunda. El siguiente examen será este viernes frente a Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria y luego los de Pellicer dispondrán de dos encuentros consecutivos como local ante dos equipos de la zona noble, el Zaragoza (2º) y el Huesca (4º). Partidos que marcarán los objetivos del equipo.

La Rosaleda cobrará un protagonismo extra en este tramo final de campaña. Los malagueños no pierden desde hace cuatro meses y medio en casa y de aquí a final de temporada volverán a jugar siete veces delante de su fiel hinchada. Desde el club quieren volver a sentir el aliento de los suyos como el pasado domingo frente al Racing y para ello ha puesto a la venta nuevos abonos para estos siete encuentros. Los precios oscilan desde los 80 euros en Fondo hasta los 250 euros de Tribuna. El abono infantil asociado tendrá un precio único de 30 euros.