Pellicer, sobre su confirmación: "Que esto sea para dar estabilidad"

La rueda de prensa de Sergio Pellicer previa al choque frente a la UD Las Palmas se adelantó un día con respecto a lo habitual por el viaje a las Islas Canarias que realizará mañana la expedición malagueña. El entrenador castellonense, que fue ratificado este martes en el cargo de entrenador del primer equipo blanquiazul, espera que esto sirva "para dar estabilidad y calma para todos" de aquí a final de campaña. Entre otros temas de actualidad, también comentó la marcha de Antoñín al Granada: "Ahora aparecerán otros que serán importantes. Es un chaval que se lo ganó desde abajo. Y los sueños se cumplen".

Pellicer agradeció en primer lugar esa confianza que el club ha depositado en él hasta el final de temporada y dijo que fue una sorpresa para él y su cuerpo técnico. "Agradecer al club y a la dirección deportiva, a todos los empleados, a los jugadores, incluso a los que ya no están. Mi cuerpo técnico son gente de la casa, de Málaga, están preparados y tienen esa devoción y lo sienten internamente. Fue una sorpresa para mí. Manolo Gaspar y José María nos dijeron que querían darle forma. Ya me dijeron que querían que estuviera hasta el final. Me querían dar una sorpresa a mí y al cuerpo técnico. Nuestro trabajo va a ser igual. Para cualquier persona de aquí, yo que soy adoptado, es un orgullo estar en el club. Pasé por todas las categorías, por cadetes, juveniles... esto es un cúmulo de experiencia, de aprendizaje, continuo. Todos estamos en ese proceso de aprendizaje. Que esto sea para dar estabilidad y calma para todos. Eso lo dan los resultados y el trabajo diario", explicó.

El entrenador blanquiazul lo valora como algo muy positivo pero prefiere mantenerse en un segundo plano y dar el protagonismo a los jugadores para lograr los objetivos a final de curso. "La autoridad del entrenador va en convencer a los jugadores. Todos tenemos que enriquecernos. A veces es mejor un abrazo que una bronca, y otras veces al revés. Desde el primer momento los jugadores han estado predispuestos y lo están demostrando. Los jugadores nos hacen mejores, ellos tienen que creer. Tenemos que eludir ese protagonismo, son los jugadores los protagonistas del juego".

Antoñín ya se ha marchado traspasado al Granada, lo que ha provocado que el equipo se quede nuevamente con 17 fichas profesionales. Pellicer espera que ahora otros jugadores tomen la responsabilidad y no quiso poner ninguna excusa porque cree en la plantilla que tiene. "Con los que estamos no tenemos excusa. La plantilla no es corta. También a jugadores del filial que van a ayudar competir en este último tramo. Sin Adrián saldrá otro compañero que va a competir igual, lo demuestran cada día. Contra el Racing jugaron Luis (Muñoz), Hicham e Ismael. Intentaremos ajustar de la mejor manera posible y pensar qué es lo mejor para cada partido", aseveró.

Pese a la pérdida de Antoñín, el Málaga solo podría reforzarse con jugadores que se encuentren ahora mismo sin equipo y bajo las condiciones impuestas por LaLiga: "Se va un jugador con ficha profesional y es complicado encontrar otros jugadores. Tiene que estar en paro. Si viene alguien bien, pero se puede refrendar con lo que tenemos en plantilla. Vamos a encontrar la mejor solución con nuestros jugadores, dependiendo del contexto. No tenemos excusa", dijo Pellicer.

La buena marcha de los blanquiazules en las últimas semanas ha disparado la ilusión de una afición que ya ve posible alcanzar los puestos de play off. Pellicer se muestra muy cauto: "Hay que recordar que hace poco estábamos en una situación complicada. El objetivo es para estar tranquilos. Los pies en el suelo, que solo vale el trabajo e ir día a día".