El Zaragoza, con la duda de Igbekeme para La Rosaleda

El canterano del Real Zaragoza Raúl Guti no estará ante el Málaga el domingo (16.00 horas) y que ha jugado de titular 28 de las 30 jornadas de Liga. En su ausencia, tras ser expulsado ante el Racing, la presencia de James Igbekeme cobra mayor relevancia y Víctor Fernández, tal y como señaló el viernes, confía en que el nigeriano esté disponible tras lesionarse de grado I en el aductor izquierdo ante el Deportivo.

El técnico espera que desde este martes, cuando el Zaragoza regrese a los entrenamientos, el nigeriano empiece a entrenarse con el grupo de forma progresiva y juegue el domingo. Pero los plazos son justos y no se puede asegurar su presencia, ya que una lesión muscular de este tipo requiere de dos semanas y la previsión cuando se lesionó es que fuera baja ante el Racing y el Málaga. Así, todo dependerá de sus sensaciones y ahora mismo no son las mejores.

James es el gran candidato para sustituir a Guti y formar pareja con Eguaras y, si no llega, tendría que entrar Dani Torres, que no ha sido titular desde que llegó a finales de enero. El club no descarta presentar alegaciones al acta por la primera amarilla de Guti, que la vio por una entrada a Guillermo «temeraria», según el acta. La segunda, por protestar, es imposible que se la quiten. Y la primera también es bastante complicado.