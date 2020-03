Aaron Ñíguez: "Estoy totalmente disponible para jugar contra el Zaragoza"

El Málaga CF presentó a su nuevo fichaje, Aaron Ñíguez, en las instalaciones de La Rosaleda. No es muy habitual que a estas alturas de la competición se incorporen efectivos a las plantillas. Aún así, Níguez se muestra muy ilusionado y listo para jugar con el conjunto malagueño: «Voy a aportar ilusión y muchísimo trabajo al equipo. Tengo la ilusión de un niño pequeño después de un año complicado y alejado de los terrenos de juego. Estoy en perfectas condiciones para jugar contra el Zaragoza. Llevo casi siete semanas con dinámicas de grupo e incluso tres semanas con entrenamientos específicos para estar más cerca de la competición y estoy totalmente disponible para jugar si el míster lo desea.

Antes de cerrar su fichaje por el Málaga, el extremo interior estuvo en las filas del Lugo, pero solo entrenando ya que por temas presupuestarios el equipo no pudo hacerse cargo de su ficha. Aarón posee una larga trayectoria en el mundo del fútbol, aunque su último año no fue tan agradable como esperaba: «Cuando estuve en el Oviedo trabajé a un gran nivel. Salí de allí porque la oferta del continente asiático era muy llamativa económicamente. A partir de ahí estuve en activo tres meses, en el ultimo día de mercado me dejaron su ficha y no pude competir, solo entrenar. Tenía un año más de contrato, pero quería volver a sentirme futbolista y dejar atrás unos meses duros, por eso acabe con mi contrato y me fui», explicó el jugador.



Manolo Gaspar, director deportivo de la entidad blanquiazul, estuvo presente durante la presentación del nuevo fichaje y se mostró muy contento por el trabajo realizado: «Estoy contento, todos sabéis las limitaciones que tenemos y no ha sido fácil. Hemos traído a jugadores importantes y sobre todo que quieren estar aquí. Así que a nivel personal estoy muy contento y orgulloso del trabajo de mi equipo». Por último Gaspar agradeció al jugador las facilidades dadas para cerrar el fichaje y explicó por qué el club decidió ir tras él: «Quiero agradecerle a Aarón la predisposición que ha tenido para venir aquí. Nosotros necesitamos jugadores polivalentes, por eso lo hemos traído, porque se desenvuelve bien entre líneas, tiene facilidad para la estratégica y eso en un equipo como el Málaga es fundamental».