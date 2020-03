Okazaki debutará, por fin, en La Rosaleda

Nunca un fichaje tardó tanto en debutar en casa, aunque sea a puerta cerrada... y con la camiseta del equipo contrario. El sábado, cuando el Málaga CF reciba a la SD Huesca, el que fuera el rutilante, ilusionante y mediático primer fichaje del Málaga CF de la temporada 19/20 Shinji Okazaki pisará por primera vez el césped de La Rosaleda. Y es que el delantero japonés fue sin quererlo uno de los protagonistas del esperpento del verano, preludio de lo que estaría por venir en los meses siguientes en el club de Martiricos.

Tras una espera de varios días desde su llegada a Málaga en julio del pasado año, el club por fin oficializó su fichaje con presentación incluida junto a, fíjense, el entonces director deportivo José Luis Pérez Caminero. Con el ok del jeque Al-Thani al fichaje del internacional japonés llegó la locura Okazaki: el 23 a la espalda, numerosas camisetas vendidas con su nombre en castellano y en nipón... ¡incluso una canción dedicada del malagueño Francis Rumbamor!

Pero llegó el cierre de mercado de fichajes, y todo se torció. El Málaga CF no lograba liberar masa salarial suficiente para inscribir a jugadores como José Rodríguez o Álex Mula, que se quedaban sin ficha, ni a Okazaki, que hacía las maletas y se exiliaba a tierras aragonesas (estuvo rápido y atento el Huesca) dejando un mensaje de cariño a sus compañeros de plantilla en el apenas mes y medio que pasó en la Costa del Sol: «Quiero despedirme y desearos el mayor de los éxitos a mis compañeros, al cuerpo técnico y staff que me habéis hecho sentir como en casa. No me arrepiento de nada, ya que el tiempo que he pasado con vosotros no lo olvidaré nunca. Si algún día tengo la oportunidad de jugar en el Málaga CF no lo dudaré», publicó en su Instagram el 3 de septiembre.

Le gustó Málaga a Okazaki, no cabe duda, y el Málaga CF perdió un jugador relevante en lo deportivo y en lo mediático por la nefasta gestión que lleva arrastrando desde hace varios años y que ha motivado en los últimos meses nada menos que cambios en la dirección deportiva con la marcha de Caminero y la incorporación de Manolo Gaspar; en el banquillo con la salida de Víctor Sánchez del Amo y en la dirección general del club, con la llegada y posterior despido judicial de Richard Shaheen, al margen del proceso contra la familia Al-Thani que ha apartado a los cataríes de la gestión de un club que este año no ve más allá, de momento, que lograr la permanencia.

Llega en buen momento

Okazaki no llegó a debutar en partido oficial con el Málaga CF, aunque sí disputó varios amistosos de pretemporada, en los que no se estrenó como goleador, pero sí destacó una asistencia a Hicham en el gol del uno a cero ante el Melilla. Siete meses después, y vistiendo la camiseta azulgrana de la SD Huesca, el japonés está confirmando que su fichaje no es un toque meramente exótico en la plantilla de Míchel, no en vano es el máximo artillero del conjunto oscense con ocho tantos, cuatro de ellos logrados en las cuatro últimas jornadas, en las que ha sido titular. El nipón ha disputado 26 partidos ligueros en lo que va de temporada, partiendo desde el inicio en 19 de ellos y es en este último tramo de competición cuando el ariete japonés está más fino tras recuperar su puesto en el equipo titular que «le arrebató» la llegada de Rafa Mir en el mercado de invierno procedente del fútbol inglés.

En el encuentro de la primera vuelta disputado en el estadio de El Alcoraz a inicios de octubre, Shinji Okazaki se midió por primera vez a su efímero exequipo, ante el que cuajó un partido discreto. Este sábado, en una Rosaleda vacía de aficionados, el japonés pisará por primera vez el césped del que tendría que haber sido su estadio en cuyas gradas, en el caso de que hubiera público, a buen seguro que sonaría el «Oka, Oka, Oka, Okazaki».