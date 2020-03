Al-Thani responde a una noticia de La Opinión: "Okazaki estará con nosotros la próxima temporada"

El jeque Al Thani sigue viviendo una realidad paralela a la que la justicia ha impuesto en torno al Málaga CF. El expresidente blanquiazul ha reaparecido en su red social favorita para apuntar a José Luis Pérez Caminero y a Joaquín Jofre como los responsables directos del fichaje frustrado de Shinji Okazaki y de José Rodríguez el pasado verano.



El jeque, además, sorprende al afirmar en su cuenta de Twitter que el delantero nipón «estará con nosotros el próximo año». No se especifica si ese "nosotros" se refiere a su casa de Qatar, a cualquier otro negocio que tenga el antiguo presidente malaguista en su país de origen o es por el propio club blanquiazul porque él se cree todavía con poder para decidir sobre la entidad de Martiricos.



El mensaje responde a una noticia publicada el pasado miércoles en La Opinión de Málaga, firmada por Fernando Baudet, sobre la presencia en La Rosaleda de Shinji Okazaki por primera vez en un partido oficial, algo que definitivamente tampoco se va a producir una vez que LaLiga ha quedado suspendida por la crisis del coronavirus.



«Jajajaja. Antes de esta historia, deberíais preguntar al director deportivo (Caminero) y al abogado (Jofre) quién negoció con su agente y también hizo lo mismo con José Rodríguez. De cualquier modo, Okazaki estará con nosotros el próximo año», es lo que ha publicado en las redes sociales un Al Thani que no se da por aludido sobre las sentencias judiciales.





hahaha @LOMA_Deportes

before this story you must ask

the x Sport Director and the x Lawyer Who negotiated with his agent

and also they do same things with jose Rodriguez

Anyway Okazaki he will be with us next year , https://t.co/jmDK7dxQIQ