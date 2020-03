El retraso en LaLiga afectaría a siete jugadores del Málaga

La incertidumbre que plantea la actual crisis del COVID-19 sigue traspasando sectores y afectando diversos ámbitos de la vida cotidiana. El fútbol no iba a ser menos. Además de la suspensión y aplazamientos de partidos y torneos enteros, como es el caso de la Eurocopa prevista para este verano y que finalmente se disputará en 2021, las competiciones nacionales cuentan con otro problema añadido: los contratos de futbolistas, entrenadores y cesiones que finalizan el 30 de junio de este año.

Las fechas que se barajan en LaLiga y en la RFEF aún son provisionales, todo queda en el aire y dependerá de la evolución de la pandemia mundial del coronavirus. Javier Tebas, máximo dirigente liguero, espera que la competición se reanude en mayo. De esta manera, aunque sea jugando dos partidos cada semana, podrían terminar los compromisos de liga antes del 30 de junio. Por contraposición, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, prevé la necesidad de entrar en el mes de julio para concluir con todas las competiciones de forma segura.

En el panorama planteado por la RFEF, llegaría el problema legal y contractual ya que muchos jugadores de la gran mayoría de equipos acaban su vinculación con sus actuales conjuntos el 30 junio.

En clave blanquiazul, son hasta siete los jugadores que acaban contrato al término del mes de junio. Estos son Mikel Villanueva, David Lombán, Aarón Ñíguez, Sergio Buenacasa y Armando Sadiku, además de los canteranos Luis Muñoz y Kellyan. Algunos son piezas determinantes del once blanquiazul, otros revulsivos también importantes a la hora de rotar... Lo cierto es que desde cualquier punto de vista, alargar la temporada se convierte en un problema para todos los clubes.

Cada caso es diferente en este listado. Aarón Ñíguez llegó hace tan solo unas semanas como refuerzo tras la marcha de Antoñín al Granada y todavía ni siquiera ha podido debutar con la elástica blanquiazul, Kellyan alterna la primera plantilla con el filial, Lombán ha rendido a buen rivel después de la lesión y tanto Luis Muñoz como Sadiku son imprescindibles en la creación de juego y jugadas peligrosas del equipo de Pellicer.

De todos estos, desde hace varias semanas está pendiente la renovación de Luis Muñoz, aunque la dirección deportiva debe hacer cálculos para asegurarse su participación como profesional. En esta dirección, a principio de mes Manolo Gaspar en Canal Sur reveló que la intención del Málaga CF era de renovar al canterano. «Él lo sabe, hemos tenido contacto durante todo este tiempo, pero no son cosas fáciles. El Málaga, por LaLiga, hay que ajustarse a unos parámetros y no es fácil su caso ni el de ninguno. Él ya pasa de sub 23 a senior y eso es un problema de cara a LaLiga porque no puedes inscribirlo, pasaría como con Mula e Iván Rodríguez».

Asimismo, fuera del plantel malaguista hay tres futbolistas cedidos no están exentos de sufrir esta misma tesitura. José Rodríguez está en el Fuenlabrada, Álex Mula en el Alcorcón e Iván Rodríguez en la Ponferradina. El Málaga CF pretende recuperar a partir de julio y de cara a la próxima campaña.



¿Sin entrenador?

Otro nombre de enorme relevancia y que podría quedar afectado es Sergio Pellicer. El técnico de la casa que hasta hace un par de meses dirigía al Atlético Malagueño, subió al primer equipo a raíz de la destitución de Víctor Sánchez del Amo. Después de un mes como interino y tras cosechar una buena racha de resultados, la entidad de Martiricos acordó ratificarle en el cargo. Eso sí, de acuerdo a la complicada situación económica solo se acordó la vinculación hasta el 30 de junio.



Posibles soluciones

Ante este panorama, la UEFA ha estado en contacto con las diferentes federaciones para, una vez decidido que se posponer la Eurocopa hasta 2022, concretar fechas para la conclusión de los diferentes torneos que actualmente se están viendo alterados por el coronavirus. Al tener un mayor margen para concluir las ligas europeas, se llegaría al mes de julio con el anteriormente citado problema de los contratos.

Por ello, Rubiales ha propuesto « prorrogar los contratos para terminar la temporada con las mismas plantillas. Hay muchos derechos, intervienen varios países, pero creemos que sí se puede conseguir. Y si no, que la desigualdad que se genere sea la misma para todos».

Así, tanto el Málaga CF como el resto de equipos encararían con mayor tranquilidad el tramo final de la temporada 2019/20 si se alarga más allá del 30 de junio. En caso contrario, habrá que seguir barajando alternativas.