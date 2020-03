Adrián: "Todo lo que no sea acabar el campeonato tendrá consecuencias de justicia deportiva y económicas"

Durante estos días de confinamiento, el capitán malaguista Adrián González ha sido entrevistado por el Málaga CF desde su casa. Entre entrenamientos y pasar tiempo con su familia, el jugador afirma pasar el tiempo "como todo el mundo". "Obviamente cada vez se hace más pesado y largo, pero todos tenemos que concienciarnos de que esto es lo correcto e intentar ocupar el día haciendo cosas en casa".



Tras más de una semana de trabajo en casa, el capitán firma sentirse bien. "En una semana no da tiempo a perder mucho la forma. Si esto se va alargando, no es lo mismo entrenar en casa aunque los entrenamientos están adaptados. Cambia mucho entrenar aquí que en el campo con tus compañeros, los esfuerzos no son los mismos. Esperamos que esto no dure tanto como para perder mucho la forma de cara a la vuelta a LaLiga", destaca.



Como todos los futbolistas, Adrián extraña trabajar en equipo. "Lo echo muchísimo de menos. Poder entrenar con los compañeros, la competición€pero bueno, cada día estamos un pasito más cerca de volver a eso. Lo llevo con paciencia, trabajando y esperando las instrucciones para volver cuanto antes al día a día.



¿Y cómo valora que LaLiga y la Federación han acordado la suspensión de la competición sin fecha de retorno?, "como algo esperado" "Cuando han pasado estas dos fechas que se habían aplazado, lo normal es un comunicado oficial, que es este. Hay que ver los distintos escenarios posibles y a partir de ahí se planificará para que volvamos a jugar".





En su opinión, lo mejor sería "volver a competir tal y como han quedado las ligas la próxima temporada. Mientras no corra peligro la salud, lo más justo a nivel deportivo sería acabar Laliga y también beneficioso a nivel económico. Todo lo que no sea acabar el campeonato tendrá consecuencias en cuanto a justicia deportiva y obviamente a nivel económico, entonces los futbolistas si sanidad ve que estamos seguros, lo mejor es que hagamos un esfuerzo y terminemos el campeonato de una forma justa". Aunque también valora que se designe un campeón, descendidos y ascendidos en la base de clasificación actual entre otras. En cualquier caso, el Málaga permanecería la próxima campaña en la categoría de plata.Asimismo, Adrián valora como "muy importante" las ratificaciones del director deportivo y el entrenador. "Era hora de darle estabilidad al club en el plano deportivo. Son dos personas que se han ganado esa ratificación con su trabajo diario y con su trato con la plantilla, es algo positivo que se den estos pasos adelante".En este último mes, también ha surgido la figura de José María Muñoz Jiménez, el administrador judicial designado por la jueza para gestionar el Málaga CF. "He conocido personalmente a José María y hemos hablado un par de veces. Es pronto, tiene que ver cuál es la situación real del club. Poco a poco lo tendrá más claro. Nos ha mostrado tranquilidad, y es algo positivo que esté trabajando. Creo que el Málaga va a tener un futuro mucho mejor del que veíamos meses atrás", aputaba el capitán.En cuanto su mujer, hijos y familiares cercanos, Adrián González asegura que están todos bien. "Gran parte de ella vive en Madrid que es dónde está el gran foco en España y todos están sanos y muy bien. Mi mujer y mis hijos están aquí en Málaga conmigo, también muy bien, acompañándome en estos momentos en casa. No me puedo quejar en ese sentido por ahora".Otra de las grandes preguntas en estos días es cómo matar el tiempo, cómo evitar el aburrimiento. Ante ello, el jugador asegura no tener tiempo para aburrirse. "El día a día en casa con dos hijos está bastante ocupado. Mi mujer y yo lo tenemos planificado como un día normal. Por la mañana desayunamos juntos, luego entreno, después hago los deberes con mi hijo mayor y la tarde la usamos para temas de ocio. Ver películas, jugar con los niños, yo aprovecho para seguir formándome en el curso de entrenador€ Los fines de semana se hacen un poco más largos porque si el domingo no se entrena o no hay deberes, se hacen más pesados".Al estar permanentemente en casa, Adrián está aprovechando estos días para pasar mucho más tiempo con los suyos de lo que suele poder. "Entre los entrenamientos, las tardes ocupadas con mi curso de entrenador y los viajes los fines de semana€estoy aprovechando para estar con ellos mucho más y también dedico tiempo a la cocina. Me gusta mucho cocinar con mi mujer. Y cerrar mi curso de entrenador, que ya lo he dicho antes. Estos momentos da tiempo para cubrirlo con bastantes cosas y hobbies desde casa".De todo hay que sacar su parte positiva y, para el futbolista, a raíz de esta crisis vamos a salir todos muchos más unidos "como país". "Vamos a valorar cosas que antes no le dábamos importancia y ahora más que nunca nos acordamos de nuestros amigos y familiares sin necesidad de que sea Navidad. Que a veces pasa eso, lo cual es un error. Nos estamos dando cuenta que cerca de la gente que quieres hay que estar siempre".Y por último, su mensaje para la gente es "atacar las medidas, tener paciencia, ser solidarios porque es importante entender que esto se hace también por nuestros mayores y por gente con la salud más delicada. Debemos concienciarnos y ser buenos ciudadanos y seguir hacia adelante porque cada día estamos más cerca de salir de esta".