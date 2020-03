"El cambio de entrenador y la llegada del administrador nos dio tranquilidad"

Con la crisis del coronavirus, el jugador cree que el fútbol queda relegado a un «segundo, quinto o sexto puesto».

Tras reponerse de una lesión, Dani Pacheco regresó a los terrenos de juego y vivió un gran momento físico. Hace unas semanas volvió a aparecer su problema en el talón y su recuperación está coincidiendo con el confinamiento en casa de acuerdo al estado de alarma decretado por el gobierno por la crisis del COVID-19.



P ¿Cómo se siente un futbolista alejado del césped ante una situación como la actual?

R La verdad es que es raro, desde que yo empecé con cuatro años nunca me había pasado algo así. Es raro la rutina de no ir entrenar, preparar los partidos, el día a día con los compañeros, con la gente del club que comparte el día con nosotros. Es bastante raro sobre todo porque no sabes una fecha límite, cuando vamos a volver€ Obviamente salir a tirar la basura y ver las calles totalmente vacías es una situación extraña.

P Entonces, ¿ahora cómo su día a día?

R La mañana es más o menos parecida en cuanto a lo de levantarte, desayunar y entrenar, o entrenar y desayunar, ahora va variando un poco. Normalmente con los entrenamientos desayunamos antes pero ahora quizá tienes para jugar por si te apetece desayunar o no, hacerlo más tarde€ La mañana es para entrenar y a partir del mediodía nuestra vida no cambia mucho. Solemos estar en casa la mayor parte de la tarde salvo para salir a tomar un café, dar un paseo o comprar alguna cosa, pero es cierto que intentamos que por lo menos la mañana sea parecida, ocupados en el entrenamiento.

P Antes de esta situación ya recayó en su lesión, ¿de qué manera se la están tratando?

R Tengo el tema del talón, que ya llevaba tiempo con molestias y en las últimas semanas me costaba incluso entrenar. Pero ahora es cierto que el doctor no quiere que haya contacto con nadie, es lógico, no me puede atender ningún fisio de los nuestros ni de ningún otro lado, pero me han dejado alguna máquina que me ayude a recuperarme, un láser que me baja la inflamación e intentando hacer todos los ejercicios posibles sin molestias. Con las zapatillas me molesta menos que con las botas, al no estar usándolas y conforme van pasado los días parece estar mejorando.

P Pero antes de la lesión, estaba rindiendo a buen nivel...

R La verdad es que antes de esta última recaída estaba bien. Tuve una época después de volver de la primera lesión de esta temporada que volví sobre la jornada 12 o así, a partir de ahí tuve muchísima continuidad, jugué tres meses todos los partidos, casi todos 90 minutos y me fui encontrando muy bien y bastante a gusto. Luego llegó el cambio de entrenador y coincidió con esa jugada entrenando que me hice daño en el talón y ahí pude seguir jugando al principio a un nivel bastante alto pero después empecé a entrenar a menos ritmo, a tener bastantes molestias después de los partidos€ Me infiltraba para jugar pero después me dolía mucho y se juntó todo un poco, yo bajé de nivel en parte por la lesión, otros compañeros subieron y me tocó jugar un poco menos, pero ya está.

P ¿En qué medida va a afectar el parón a su rendimiento?

R Va a costar muchísimo. Todo dependerá de cuanto dure, si un mes como de momento está establecido o se va a alargar, que en mi opinión se va a alagar. Estamos intentando trabajar en casa cada día para que cuando volvamos estemos lo mejor posible, asumiendo que no vamos a estar igual que en el momento en el que dejamos la competición.

P ¿En el Málaga les han hecho test del COVID-19?

R No, a nosotros no, al grupo entero no. Si alguien ha tenido síntomas y se lo ha comentado al doctor para que mirasen su caso no nos hemos enterado. En el grupo que tenemos de Whatsapp hay normalidad y nadie ha comentado nada, creo que todo el mundo está bien. LaLiga quizá contactaría con el club para mandar esos tests pero a lo mejor se ha hecho como en otros clubes y mandarlos a quien más los necesitan porque nosotros no hemos tenido síntomas.

P ¿Qué cree que deberían hacer en LaLiga y la Federación para resolver la temporada?

R Es muy delicado y no somos nadie para decir cómo tienen que hacerlo, hay personas que saben cómo está el tema como Sanidad, el Gobierno€ ellos son los que tienen que decidir si el fútbol puede volver en un tiempo o no. Nosotros aceptamos lo que ellos decidan que será el bien nuestro, de cada persona, de los jugadores, aficionados, trabajadores que rodean al fútbol€ Queremos que pase cuanto antes por la salud de todos, la economía de todos que estamos preocupados.

P Si el fútbol vuelve, ¿cuál será el objetivo del Málaga?

R El equipo ha mejorado mucho su imagen, pero el último tropiezo te hace frenar un poco y ver la realidad del año tan duro que estábamos llevando, lo difícil que ha sido la primera vuelta, de verte en descenso, de no poder fallar€ En caso de que volviese el objetivo sería el mismo, salvarnos lo antes posible para conseguir ese objetivo. Y si quedan partidos para intentar el milagro y llegar arriba lucharlo.

P ¿Cómo ha vivido el vestuario todos los cambios de este año?

R Es un año que no vamos a olvidar, en lo bueno y en lo malo nos acordaremos de este año. El vestuario se ha mantenido muy fuerte, no ha habido ninguna discusión ni pequeña, que hubiese sido normal, pero ni eso. Creo que eso habla muy bien del grupo que tenemos. Con el cambio de entrenador se unió un poco todo, las cosas en el club cambiaron, llegaron los administradores y dieron un poco de estabilidad y tranquilidad en el club, de ir viendo paso a paso qué hay que hacer par cumplir con LaLiga, lo que pide la jueza y todas esas cosas. Si lo juntas con buenos resultados en el campo la dinámica mejora y todo va mucho mejor.

P ¿Tuvieron miedo de que el Málaga pasase por lo mismo que el Reus?

R Bueno€ miedo no sé, no sé que han podido pensar mis compañeros. Yo miedo no, pero sí que obviamente lo tienes en la cabeza, lo escuchas, lo lees, te ronda la idea en la cabeza de que pudiera pasar. A mí me costaba pensar que eso ocurriese porque, con todos los respetos al Reus, un club tan importante como el Málaga al menos pensaba que antes de morir, digamos, alguien lo podía salvar. Con toda la masa social que tiene, no podían dejar caer a club tan grande..

P ¿Qué deseo -futbolístico- tiene Dani Pacheco?

R Sería un poco egoísta pensar en un deseo futbolístico ahora mismo, la salud del país y de las personas es lo primero. Yo tengo la suerte de que por ahora no tengo a nadie cercano que esté afectado por el virus, pero mucha gente sí. Lo mejor es que pase toda esta pesadilla, que parece una película, y que nos recuperemos. Luego habrá muchas secuelas sobre todo económicas€ El fútbol ahora está en segundo, quinto o sexto plano.

P En este delicado momento, ¿qué mensaje le lanza a la afición malaguista y a los malagueños?

R El mensaje es que se queden en casa, que es lo mejor que podemos hacer todos. Quien tenga la posibilidad, porque todavía hay mucha gente trabajando, pero quien pueda que se quede en casa, se cuide, que intentemos es disfrutar de nuestras familias y valorar todo lo que muchas veces no valoramos cuando la vida pasa tan rápido.