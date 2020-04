El Málaga CF, pendiente del lío de fechas

Los malaguistas, por su corta plantilla, tendrían problemas para condensar el calendario.

Los teléfonos de los profesionales del Málaga CF no descansaron ni siquiera durante la mañana del Domingo de Ramos. Las palabras de Iker Casillas, candidato a presidir la Federación Española de Fútbol, acerca de que las plantillas se vuelvan a concentrar para retomar los entrenamientos más allá del 30 de junio y que las distintas competiciones arranquen en agosto pero con el calendario pendiente de la Liga actual, resumen un sentir generalizado: «La salud, lo primero».

En el seno de la plantilla malaguista, esta premisa es suscrita incluso por integrantes de la parcela técnica y de la dirección deportiva consultados por este periódico. Lo que varía son las consideraciones en cuanto a la viabilidad de la solución que finalmente adopten jugadores y entidades deportivas, al sentarse con la mediación del Gobierno. «Siendo realistas, con una plantilla tan corta, comprimir todo el calendario con dos partidos por semana nos perjudica», expresan.

Pero la patronal de los clubes se escuda en que no hay mucho margen para poder garantizar la viabilidad económica. E incluso se apela a la complejidad de poder conservar los contratos que acaban el 30 de junio y que tengan vigencia, como mínimo, durante no menos de cinco meses más. Los futbolistas del Málaga CF cuando han pedido asesoramiento sobre cuándo va a resolverse la competición han recibido hasta ahora la respuesta unánime de que deberán «imponerse medidas severas en cuanto a partes médicos» y que no quedará más remedio que disputar la parte de competición que resta «a puerta cerrada».

En ese escenario, cálculos optimistas barajarían la posible reanudación de las competiciones dentro de cuatro o cinco semanas. Sin periodo vacacional, la finalización de las competiciones regulares se iría como mínimo al mes de julio.

Pero los futbolistas también van a poner sobre la mesa la dificultad que entraña competir en plena lucha contra la pandemia y sin que puedan acceder los espectadores a los estadios o ni siquiera tener la opción la ciudadanía de reunirse en determinadas aglomeraciones de más de ocho o diez personas. El esfuerzo en este aspecto que se pediría a los profesionales del deporte «no iría parejo al del resto de la sociedad».

El asunto es bastante «delicado o jurídicamente seguro» porque la salud de un jugador, en caso de resentirse o de caer enfermo, puede saldarse con un aislamiento general de las plantillas, como ya ocurrió con el Valencia CF o, en Málaga, con el Trops de balonmano. Así se consideran de otra manera esas palabras que ayer manifestaba Casillas a través de las redes sociales y que de inmediato replicaba el presidente de LaLiga, Javier Tebas.

«¿Cómo solucionas las fechas de fútbol europeo? ¿Anulas temporada? ¿Llevas la competición a año natural? Es decir, si todo vuelve a estar bien en 3-4 meses, jugar lo que resta y poner finales coperas y de Champions y Europa League en diciembre. El próximo Mundial es en noviembre de 2022. Ajustes», matizaba el campeón del mundo con la selección española.

Tebas avanzaba lo que será mañana la respuesta de los clubes al colectivo de futbolistas, que posiblemente planteen un calendario más allá de septiembre para la finalización de las competiciones: «Ya se han señalado nuevas fechas que nos van a permitir terminar la temporada. Retrasar el final y empezar con año natural supone perder una temporada. ¿Qué pasaría con los contratos de TV, de los jugadores, firmados por varias temporadas, que suponen miles de millones de euros», señalaba.

Esa comisión que mañana servirá para poner al día la crisis derivada del coronavirus en cuanto al día a día del deporte rey, con el condicionante añadido de los numerosos ERTEs que se han puesto en marcha o los que están por llegar, se prevé bastante caliente. No obstante, en el Málaga CF, las conjeturas que mantienen inquieta a la plantilla, como en el resto de entidades deportivas con mucho por jugar en el terreno antes de que se dé por finalizada la temporada en vigor, tienen matices añadidos.

En la parcela técnica, LaLiga es la encargada de supervisar los números del plan económico que, a su vez, coordina el interventor judicial de club. Al puzzle malaguista le faltan así hasta ciertas piezas.