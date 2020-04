Paco Martín Aguilar: "Echo de menos el ambiente y los amigos en esta Semana Santa"

Un hombre leal que cumplió en agosto 70 años rodeado por sus 6 hijos, 21 nietos y una biznieta. Una gran familia que ha construido durante sus más de 50 años de casado con Anita. Ella es la gran mujer detrás del gran hombre, un tándem perfecto con la misma pasión: El Málaga Club de Fútbol. Y de la mano han compartido los 38 años que Paco lleva en el club como directivo.

Un club al que ha cuidado como a su propia familia. Y, como él mismo aclara en esta entrevista concedida a la web del club: www.malagacf.es, sólo por amor, sin más retribución. Protegiéndolo, apostando por él, dedicándole tiempo, arropando a todos sus integrantes en los malos momentos y celebrando junto a ellos en los mejores tiempos. Y es que, sin duda, también es el mejor anfitrión. Es Francisco Martín Aguilar, conocido por todos como Paco.

Pero Paco también es empresario de éxito, aficionado a los toros, la gastronomía y, por supuesto, la Semana Santa. Un malagueño de tradición y cultura. En esta entrevista pasa revista a la actualidad de estos días tan convulsos.

1.-¿Cómo está viviendo el confinamiento en casa? ¿Con quién está y cómo mata el tiempo?

En primer lugar, un saludo para todos los malaguistas y malagueños en general que puedan leer esta entrevista. Lo estoy viviendo como el mundo entero. Confinado en casa, sin poder salir, ni siquiera a lo esencial porque tengo familia y echando el rato con mi mujer y viendo los informativos. Como cualquier otro ser humano en estas circunstancias.

2.-Hablando de su compañera Anita, llevan una vida juntos, hábleme de ella, de su importancia en tu vida.

Es evidente que si no fuera por ella sería mucho más complicado vivir esta situación. Como nos conocemos tan a la perfección, lo llevamos bastante bien.

3.-¿Es cierto que Anita es más malaguista que usted? ¿No va al estadio pese a tener su sitio porque sufre mucho?

Más malaguista que yo no, igual. Somos los dos muy malaguistas. El Málaga lo llevamos en el corazón desde hace ya muchos años. Pero es verdad que ella sufre mucho yendo al estadio porque tiene un sitio en el que hay que mantener la compostura y, por lo tanto, no se puede desahogar como le gustaría. Lo que sí es verdad es que sabe más de fútbol que yo.

4.-Ciertamente, los últimos años han sido complicados, ha visto a su club descender a Segunda División. Aún no olvidamos ese momento en el autobús en el que Quico Catalán le consuela cuando se derrumba, ¿cómo vivió ese momento?

Es tener un familiar, un ser querido que sabes que está enfermo y vivir esa situación de enfermedad sin esperarte lo peor. Cuando llega ese momento ya no puedes soportarlo más y te vienes abajo. Tienes que desahogarte como lo hice. Allí quedó. Agradecido a las miles y miles de personas que me dieron ánimo en los días siguientes. Fue conocer dos situaciones distintas, el descenso y saber que hay tantos malaguistas que querían lo mejor y nos estaban compadeciendo a todos.

5.-En junio de 2019 vivimos uno de los momentos más bonitos de hermandad con la afición malaguista. Fue en el partido del Deportivo y esas imágenes recorrieron el mundo. Hábleme de esa bienvenida, ¿recuerda en sus años de historia un recibimiento así?

No recuerdo un recibimiento como ese, la verdad. Era el ánimo y la fuerza que la afición pretendía inculcar al equipo. Estábamos muy ilusionados con que ese día sería el día grande. No fue como el ascenso el día del Tarrasa en el play off, que fue fantástico y la afición se volcó y se tiró al campo. Fue más o menos parecido. El recibimiento fue espectacular. La afición del Málaga no falló nunca.

6.-El partido no acabó como esperábamos, ¿Es cierto que bajó al vestuario y fue una de las personas que animó a los jugadores para salir y rendir disculpas a la afición? Munir estaba destrozado€cómo lo recuerda?

Ufff€aquellos momentos también fueron inolvidables. Bajara yo o no bajara, el equipo seguro que saldría al terreno de juego a agradecer a la afición todo lo que le tenía que agradecer. No sólo por aquel partido, sino por toda la temporada. El equipo se mereció esa despedida desde la grada de animación, de todo el estadio y de toda la afición malaguista. Habían hecho méritos para ello. Y hay que darle las gracias a esa grada de animación. Sin ella, los partidos cambiarían.

7.-El año pasado, con la crisis económica del club, sufrió un momento muy duro, se criticaba todo gasto procedente del club y se analizaron con lupa los salarios€en esos momentos recibió duras críticas por redes sociales, comentarios que hablaban sobre su alto salario. ¿Es cierto que no recibe retribución del Málaga CF?

Sí, a esa pregunta tengo que responder que es rigurosamente cierto.

8.-¿Por qué sigue unido al club, viajando con el equipo y dedicando tanto tiempo al Málaga CF sin necesidad si no es su modo de vida?

Lo he dicho antes. Desde hace muchos años cuando empecé a acompañar al equipo como aficionado. Era otra época, otra historia. Iba acompañando al equipo y me permitían ir en el autobús sin ser directivo. Yo estoy jubilado desde hace años por circunstancias, llevo años y desde siempre he estado cerca del equipo. He hecho de jefe de expedición en muchísimos viajes. He colaborado dentro de mis posibilidades a solucionar momentos difíciles en desplazamientos. Estoy siempre cerca de ellos. De ahí las relaciones con todos los clubes. Por estar con ellos en todos los campos de España, esta es la faceta que me gusta del club.

10.-Son unos días muy complicados para los cofrades. Muchos matan el gusanillo viendo reposiciones en la televisión o internet. ¿Usted también?

Estamos siguiendo las retransmisiones de desfiles de años anteriores. Hablando con amigos de esas cofradías. Haciéndonos preguntas mutuas de dónde estábamos en ese momento. Y sí, la sigo desde casa por las retransmisiones de televisiones locales y escuchando algún que otro programa de radio.

11.-Tantos años con las mismas rutinas en esta semana, ¿cómo es la sensación de vivir una Semana Santa tan diferente? ¿Qué echa de menos?

Echo de menos el que, mi mujer que es un reloj, durante toda la Semana Santa tiene la hora cogida. Siempre salíamos de casa a la misma hora, íbamos al centro aparcábamos nuestro coche y nos íbamos a nuestra silla, a nuestro sitio. Vivir el ambiente, gente que conoces nueva que vienen de fuera, amigos que vuelven que quieren vivir esa semana en Málaga. Son muchas cosas las que echa uno de menos.

12.-En muchas casas malagueñas se guarda una vigilia los jueves y viernes santos, por lo que no se come carne en esos días. ¿En la suya también? Pese a que sea un año atípico, hay cosas que no cambian. ¿Verdad?

Por supuesto, y en mi casa también. Soy muy respetuoso con nuestras tradiciones y costumbres. Pero sobre todo con las religiosas.

13.-¿Va a comer en casa torrijas? ¿Algún plato más típico de estas fechas?

Las Torrijas en Semana Santa sólo para probarlas que se pone uno sino demasiado€pero el potaje con bacalao, ese plato típico, eso no me falta nunca en Semana Santa.

14.-Hablábamos antes de Anita, su mujer, con ella tuvo 6 hijos y 21 nietos. ¿Tiene 21 sillas en Semana Santa? ¿Todos ellos son aficionados a la Semana Santa Malagueña? ¿La disfrutan en familia?

Bueno, 21 sillas es materialmente imposible. Bien lo sabe la agrupación de cofradías y el amigo Pablo Atencia porque necesitaríamos un sector para toda la familia. Pero dentro de las posibilidades de trabajo de algunos de mis hijos, sí lo vivimos en familia. Nos reunimos en torno a los desfiles y nos encontramos en el centro con la mayoría de ellos.

15.-¿Es cofrade de algunas o de todas las cofradías? Siempre hay alguna que destaca un poco, ¿Cuál es la suya?

Bueno, yo soy primero de El Cautivo, después de Nuestro Padre Jesús el Rico, de la Virgen del Carmen de Pedregalejo, Hermano de la Virgen del Carmen del Palo, de Nuestra Señora del Rocío de La Caleta Hermandad Rociera. Soy de varios y trato de contribuir con todos los cofrades en todo lo que puedo y vivirlo con ellos. Antes, durante, y después de la Semana Santa. Además, se han incorporado mis nietos, que de todos ellos tengo 6 u 8 nietos que ya son cofrades de distintas cofradías.

16.-¿Dónde te gusta vivir la Semana Santa?

Pues yo vivo la Semana Santa en Málaga como todos los cofrades. No he ido de viaje fuera nunca excepto si había un partido que alguno ha sido Domingo de Ramos, y otros que ha sido Sábado o Domingo de Resurrección, excepto esos viajes que he tenido que ausentarme, todas las Semanas Santas, siempre en Málaga.

17.-El mundo del fútbol es muy pasional. Muchos jugadores y entrenadores se habrán enamorado de la Semana Santa a su lado. ¿Quiénes le han sorprendido más?

Cada año han pasado muchos jugadores por aquí devotos de alguna u otra. La más importante que recuerdo es Movilla que llevaba siempre un cuadro de El Cautivo. Hasta los utilleros tenían que llevar a El Cautivo en el maletero en la época de Movilla. He recibido tantas peticiones estos años que les suelo buscar alguna ubicación especial. Vivirlo desde una silla le resultaba muy complicado. Se le buscaba una ubicación o desde una casa particular o una tribuna. Gracias a la agrupación de cofradías que siempre nos ayuda a que algún jugador pueda vivirla. Ha habido muchos.

18.-Por último, ¿qué mensaje le daría a los malagueños que están desanimados por no haber podido disfrutar de las procesiones? Y mande también un mensaje de ánimo ante el confinamiento y la crisis sanitaria. ¿Volveremos a estar juntos en el campo pronto?

Mandar mucho ánimo a los cofrades, que recuerdo situaciones de días de lluvia en los que las cofradías no han podido salir y los he visto llorar a lágrima viva. Darles mucho cariño y un fuerte abrazo. Siento que no hayan podido disfrutar o vivir de nuestra Semana Santa que es nuestra semana grande en Málaga. Y por último mandar un abrazo muy grande de corazón a todos los sanitarios que están haciendo tanto por todos. Y que además los hay muy malaguistas, pero a todos en general un fuerte abrazo, mucho ánimo. El mensaje claro es que: si te quedas en casa, saldremos adelante, seguro.