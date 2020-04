Adrián: «Sanidad no se ha pronunciado sobre el fútbol»

Las instituciones deportivas, en España y medio mundo, continúan inmersas en la búsqueda de soluciones para estructurar la vuelta al fútbol, siempre atendiendo a las medidas pertinentes de salud decretadas por el gobierno a consecuencia de la crisis generada por la pandemia del coronavirus

Cada país tiene sus peculiaridades y en España sobresalen las disputas internas entre LaLiga, la Federación e incluso la AFE. Mientras tanto, la UEFA aprieta las clavijas y hace unos días «recomendó encarecidamente» la reanudación y conclusión de las ligas después de una reunión telemática con las 55 federaciones pertenecientes a dicho organismo.

Centrados en la Segunda División, donde milita el Málaga CF, el capitán Adrián González representó a la entidad de Martiricos en la última reunión de la AFE y, posteriormente, explicó en Canal Sur Radio lo sucedido en la misma. La posición del madrileño fue clara e hizo especial hincapié en que la voluntad de la inmensa mayoría de los jugadores es la de volver al terreno de juego lo antes posible, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones de Sanidad al respecto.

«Aquí principalmente hay que escuchar al Ministerio de Sanidad y con el fútbol no ha dicho nada claro ni se ha posicionado. Eso es lo que estamos esperando la parte de los futbolistas. Voy a hablar en el plano personal, yo sí que estoy dispuesto a poder jugar pero está claro que Sanidad tiene que decir los riesgos que hay, si no los hay. Cuál es el protocolo válido, porque estamos viendo varios borradores. Y demasiadas cosas en el aire que yo creo que tendrían que estar ya al menos decididas y a partir de ahí ir modificando. Tendríamos que tener ya un plano para echar a andar cuando se pueda en el fútbol», relató el futbolista.

En cuanto a las fechas que se han barajado, desde la UEFA prefieren que entre los meses de junio y julio hayan podido concluir todas las competiciones posibles para así dar paso a los torneos internacionales, ya sea de clubes o de selecciones. Aunque el Málaga solo dispute el torneo de Segunda, su plantilla se suele ver afectada y mermada cuando los combinados se llevan a sus jugadores a disputar partidos entre selecciones.

Por ello, Adrián relató que no ve «tan precipitado» volver a los entrenamientos a partir del próximo 4 de mayo. «Van a volver a trabajar otras personas en otros muchos sectores que creo que no tienen el protocolo, o al menos el borrador del protocolo que tenemos con tantas medidas», destacó.

Además, incidió una vez más en la importancia de que el Ministerio de Sanidad colabore y supervise la definición y cumplimiento de los protocolos. En el caso de las concentraciones en un mismo lugar para los equipos, para Adrián deberían ser opcionales, a decidir por cada club y sus jugadores. No obstante, también reconoció que «es complicado volver a meter a un equipo después de haber estado encerrados en casa, volver a encerrarlos mes y medio sólo para competir. En unas condiciones de competición un poco anormales donde después de haber estar confinados en un hotel, con poco contacto con el exterior, no sé si afectará también a la salud mental. Estar en medio de una competición con el estrés que existe, sin ver a la familia, puede ser complicado», analizó el capitán.



Plan en Martiricos

Como en el resto de clubes, en el seno blanquiazul están esperando indicaciones de entes superiores para iniciar su plan de acción. Plan que ya está perfilado. En las últimas semanas y siguiendo el protocolo establecido por LaLiga, diferentes miembros del club han tenido reuniones para establecer los pasos a seguir en cuanto se levante el veto. El administrador judicial, José María Muñoz, manteniendo las pertinentes medidas sanitarias de distancia social y prevención, se ha visto con el entrenador Pellicer, junto con otros integrantes del cuerpo técnico como los preparadores físicos Enrique Ruiz y Julio Rodríguez, el médico del equipo Daniel Rosado y el responsable de instalaciones, Javier Pérez. Juntos han concretado las pautas de la posible vuelta paulatina a los entrenamientos.

Nadie sabe cómo ni cuando pero, en cualquier caso, la idea de LaLiga es reanuda los entrenamientos en una o como mucho dos semanas y que los jugadores regresen al verde. Eso sí, los partidos serán a puerta cerrada. Sobre esto, hace unos días la Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, apuntó que es «bastante complicado que podamos ver congregación de grandes masas en los estadios de fútbol hasta que haya una vacunas».



Sin consenso total en Segunda

Otro agravante es que no todos los futbolistas españoles están de el acuerdo con los esbozos trazados hasta el momento para retomar la competición.

Fali, jugador del Cádiz y rival del Málaga, no se siente seguro para volver a jugar e ir de estadio en estadio como lo hacía regularmente hasta hace casi dos meses. «No voy a entrenar a jugar. Sé que me llaman loco, pero lo tengo muy claro desde el principio. La salud siempre es lo primero y, si es verdad que están al 100% seguros de que no nos vamos a exponer al virus, que nos firmen un papelito. Si nos pasa algo a cualquier jugador, a ellos también».