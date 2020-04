Jamal Satli Iglesias: "Es vergonzoso que Al-Thani cuestione nuestra justicia"

Las reacciones a la última carta presentada por los abogados de Al-Thani contra la gestión del administrador judicial no han tardado en llegar. Este mediodía, en una conversación en Radio Marca Málaga, el dirigente de BlueBay Jamal Satli Iglesias ha querido aportar su opinión y la de su grupo sobre las novedades en el seno del Málaga CF.

Para empezar, Satli Iglesias aseveró que la credibilidad de Al-Thani en estos momentos es nula, un parecer avalado por la capacidad de gestión del jeque. "Ha sido nefasta, es difícil conseguir a alguien que lo haga peor", destacó el representante de la cadena hotelera con acciones en la entidad de Martiricos. "Tenemos un sistema jurídico que no hace falta discutirlo, hay leyes y normas que hay que cumplir, me parece vergonzoso dudar o cuestionar nuestra justicia".

Además, Satli Iglesias reiteró que le parece "muy fuerte" que el jeque y sus abogados sigan insistiendo en que Shaheen regrese al club para supervisar las labores de José María Muñoz. "Se ha normado a un administrador para velar por el club y dejar de hacer las barbaridades que se han hecho en el club". Y tildó de "desacertada" la postura de los abogados de Al-Thani.

En cuanto al presente y futuro del club, en pausa hasta que se resuelva el reparto de acciones y las medidas económicas a tratar, el fundador de BlueBay aseguró que en su empresa desde el primer momento han querido "respetar los tiempos". "Se han dado algunos pasos jurídicos y legales que dan paso a los pasos siguientes, tenemos que ir de manos del administrador judicial. La junta se ha suspendido, nosotros esperábamos que se pudiera hacer online para agilizar tiempo, pero el administrador prefirió que no. En el momento que se convoque, tendrán que venir los accionistas de NAS Spain. Esperamos que así sea pero si no vienen que no pongan trabas".

Con ese supuesto escenario, Jamal Satli Iglesias relata que habría que convocar la ampliación de capital. "Se hará de la mano de las administraciones con el programa que hemos desarrollado", asegura.

Sea como fuere, no quiere adelantar acontecimientos y reitera no poder hacer nada por ahora. "Estamos esperando la convocatoria nueva de la Junta, se realizaría, se atendería esa ampliación de capital en base a unas medidas que ya las tiene el administrador para que den estabilidad al club y poder planificar todas las necesidades del club. Y con arreglo a esto solo podemos esperar, la pelota no está en nuestro campo", remarcó.



La crisis del coronavirus también afecta de lleno a las empresas de Jamal Satli Iglesias, centradas en el turismo. "Esto va a ser un palo para empresas y particulares, afectará a la vida de 2020, 2021 y 2022 empezaremos a recuperar la normalidad. La solución vendrá solo por la vacuna", destaca el empresario.

Pero pese a las dificultades en su sector, destaca que no afecta a sus planes con el equipo blanquiazul. "Seguimos con la misma fuerza, ilusión y ganas que el primer día. Nos gustaría decir que mañana se arreglará todo, pero no se puede. Nos guste o no hoy hay unos derechos que aún tiene Al-Thani, sigue siendo propietario. Hasta que no llegue la Junta de Accionistas nadie puede hacer absolutamente nada".

Ese momento llegará y, con ese panorama, BlueBay hace hincapié en que darán todo su apoyo al administrador judicial. Asimismo, Satli Iglesias adelanta que el Málaga CF no se realizará ERTE, pero seguramente sí que se hará un ERE a su parecer "muy acertado". "El ERTE no nos iría nada bien porque luego tienes que mantener seis meses las personas así que creo que se va a ir a un ERE. Apoyaremos al administrador judicial al 100% y nos pondremos a trabajar".



Después de cuatro años, lo único que espera Jamal Satli Iglesias es poner las bases cimentadas para desarrollar un nuevo Málaga esperando que "Al-Thani no nos salte con nada nuevo". Como nota positiva, destaca el hacer de José María Muñoz. "Nos ha tocado un administrador judicial con prestigio y reconocimiento que hará las cosas bien y acompañado de un juzgado que está funcionado ágil, y eso es muy importante".



Por último, sobre la vuelta escalonada al fútbol, el hotelero subraya que la salud es lo más importante y que hay que "velar por ella al máximo", aunque también aboga porque haya cierto equilibro con el ámbito económico. "En cuanto a LaLiga, habría que ir volviendo paulatinamente con los tests, ¿por qué no poder tenerlos para la hora de los entrenamientos o los partidos y hacerlos con controles máximo? Los tests no son difíciles de conseguir, se puede proveer pero a nivel de administración sí que necesitan un número más grande y puede complicarse. El gobierno tiene una papeleta que no es fácil pero por la vía privada se pueden conseguir para ir saliendo poco a poco".