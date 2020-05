Las exigencias de LaLiga marcarán la plantilla del Málaga

Con solo 18 profesionales, la cantera blanquiazul seguirá siendo protagonista

En Martiricos, la maquinaria ya está engrasada y solo falta conectarla para que empiece a rodar. Pero a falta de 48 horas aún quedan varias piezas fundamentales que elegir, algo tan importante como la lista de jugadores de formarán la plantilla del Málaga CF para la vuelta a los entrenamientos y la disputa de los partidos que quedan para finalizar la competición (siempre que la situación mejore y las autoridades sanitarias den el visto bueno).

El protocolo de LaLiga, que cuenta con el aprobado del CSD y el Ministerio de Sanidad, es muy minucioso. Además de contar con las estrictas medidas de seguridad, desinfección y salubridad, recoge una gran limitación del personal deportivo y no deportivo que estará a partir de la semana que viene en las instalaciones de La Rosaleda. Tres miembros del cuerpo técnico, un fisioterapeuta, un utillero, un médico, de tres a cuatro personas para la limpieza, uno para la lavandería, otro para el almacén... Y en cuanto a los jugadores, no se superará la treintena de futbolistas.

De todos los ámbitos, el conjunto blanquiazul tendrá que ofrecer a la patronal del fútbol español un listado cerrado. Después de las incesantes peticiones de la AFE para que se asegure en todo momento la seguridad de los futbolistas y conscientes del peligro de supone la actual pandemia del coronavirus, en LaLiga han querido dejar todo muy claro y detallado para que desde el lunes los clubes de fútbol cumplan las normas establecidas. Por ello, según ElDesmarque, habrá incluso controladores del propio ente liguero que se pasarán por el estadio blanquiazul para cerciorarse del estricto cumplimiento del protocolo establecido.

En medio de toda esta locura del COVID-19, y aunque todavía no esté clara la fecha para que se reanude la competición o si directamente se va a poder jugar, el Málaga continúa arrastrando el principal problema de toda la presente temporada: la falta de fichas profesionales. Más allá de las incorporaciones en el mercado invernal y alguna que otra renovación, el conjunto de Sergio Pellicer cuenta con solo 18 jugadores profesionales. A recordar: Munir, Diego González, Luis Hernández, Lombán, Juankar, Cifu, Mikel Villanueva, Boulahroud, Renato Santos, Adrián, Tete Morente, Rolón, Juanpi, Dani Pacheco, Aarón Ñíguez, Benkhemassa, Buenacasa y Armando Sadiku. De estos 18, Rolón no ha disputado ni un solo minuto, a Aarón Ñíguez no le ha dado tiempo de debutar tras su incorporación. Además, desde que Buenacasa llegase en invierno para reforzar la delantera tampoco ha tenido mucho protagonismo en el verde (sumado a una lesión).

Además, aunque con ficha de filial, son habituales en el once blanquiazul jugadores como Luis Muñoz, Keidi Bare o Hicham, este último recientemente renovado. Tres piezas determinantes que también dejan patente el hándicap del equipo por la limitación de LaLiga en el uso de jugadores del filial: no pueden coincidir más de cuatro a la vez en el terreno de juego.

Con todos estos ingredientes, se presenta un fin de semana de intenso trabajo para Sergio Pellicer y su cuerpo técnico, que tendrán que confeccionar una lista de no más de 30 jugadores para trabajar lo que dure esta etapa.

Otra vez, la cantera al rescate



En este caso, e intentando mirar siempre el lado positivo de las cosas, la suerte del Málaga CF es que su primer entrenador es hombre de la casa y perfecto conocedor de las categorías inferiores, tan necesarias en este último periodo en el club. de Martiricos.

Por ello, y con solo 18 profesionales, para completar la lista de futbolistas Pellicer está obligado a echar mano del filial o incluso el juvenil. De aquí a final de temporada, además de Ismael Casas, Juande, Cristo o Iván Jaime, también pueden cobrar protagonismo otros como Larrubia. Este último gusta mucho al técnico castellonense y desde que se recuperó de su lesión ha estado entrenando con el primer equipo. Tampoco será extraño que empiecen a sonar nombres como Mike, Isaac Fomba o Jesús Hoyos.

Las circunstancias son las que son. No obstante, el míster Pellicer en una entrevista para La Opinión no escondió que puede llegar a ser contraproducente dar más responsabilidad de la adecuada a los jóvenes canteranos. «La responsabilidad viene definida por jugar partidos y está claro que el rendimiento de los chicos ha sido muy difícil de encontrar en otra cantera. (...) Para mí lo más importante es que ayuden, pero la responsabilidad deben llegar con el tiempo».