El Málaga CF acelera con la mente puesta en el 12-J

12 de junio, esa es la fecha preferida por Javier Tebas para que regrese la competición oficial en el fútbol profesional español. Aún no es, ni mucho menos, algo que esté decidido, y todo dependerá de cómo evolucione la pandemia en las próximas semanas, pero el presidente de LaLiga ya ha dejado clara sus intenciones, por lo que los equipos deben prepararse a conciencia, con la dificultades actuales, para que vuelva a rodar el balón en partido oficial en justo un mes.

«Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española. Quien nos tendrá que autorizar son las autoridades sanitarias. Todos los días van explicando lo que se puede hacer o no. Y el fútbol es una actividad más. Estamos cumpliendo lo que establece el Gobierno», dijo Tebas en una entrevista en el programa El Partidazo #VolverEsGanar de Movistar.

Estas palabras no han sido acogidas de buen grado en muchos clubes de Primera y Segunda División, conscientes de que un mes de preparación, en las condiciones actuales, puede no ser tiempo suficiente para que los jugadores estén en las mejores condiciones para competir. Sin embargo, conociendo ya los planes aproximados de la patronal, el Málaga, y el resto de equipos, deben acelerar en su puesta a punto para llegar a tope a un último tramo de competición express.

En un panorama tan incierto y cambiante como el que se vive en estos días es difícil, por no decir imposible, aventurar si las intenciones de Tebas podrán convertirse en realidad. Por encima de todo, serán las autoridades sanitarias las que den el visto bueno al regreso a la competición. Y esto irá en función de cómo vayan avanzando las fases de desescalada.

Conforme se vayan desarrollando las fases, los jugadores podrán pasar de los entrenamientos individuales (fase actual) a los entrenamientos divididos en pequeños grupos y en última instancia a las sesiones con las plantillas al completo. De momento, y hasta que la mayor parte del país avance a la Fase 1 de desescalada, los futbolistas deberán seguir ejercitándose en solitario. Por tanto, será la evolución de estas semanas la que marque si finalmente al 12-J es la fecha en la que el fútbol profesional puede volver o bien hay que esperar algo más.

Otro factor decisivo para el regreso del fútbol serán los resultados de los test a los que han sido sometido los futbolistas y que se les volverá a realizar en futuras fechas. Según el propio Tebas «solo ha habido cinco positivos de jugadores y tres más de integrantes de los cuerpos técnicos», lo que considera algo muy positivo para continuar con los planes previstos. «Esperábamos 25 ó 30 por tema estadístico, así que estos datos son una buena noticia para la industria del fútbol y para España», aseguró el dirigente de la patronal.

«Cuando llegue la competición, 24 horas antes, se les harán un test a todos los jugadores y en el propio partido, si les han hecho el PCR, la infección es prácticamente imposible». Los resultados de estas pruebas que se realizarán en los días y horas antes a la vuelta al ruedo también serán determinantes para tomar una decisión.

Mientras tanto, el Málaga continúa con el plan de trabajo que se inició el pasado sábado para estar en las mejores condiciones posibles para el «Día D», ya sea el 12 de junio o en fecha posterior. Los futbolistas blanquiazules continúan realizando sesiones de trabajo individuales a la espera de que las autoridades permitan el salto de fase y comiencen los entrenamientos en grupos reducidos.

Si todo sigue evolucionando favorablemente, y los planes de Tebas pueden llevarse a cabo, al Málaga le quedaría exactamente un mes para llegar en el mejor tono al regreso a la competición, que será en La Rosaleda, sin público y ante el Huesca de Okazaki.