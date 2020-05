Pellicer: "La clave estará en los primeros tres o cuatro partidos"

Sergio Pellicer afronta la "nueva normalidad" que vive el mundo del fútbol estos días con la máxima profesionalidad para que el Málaga CF llegue en la mejor forma posible a la vuelta a la competición oficial. El técnico blanquiazul pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga y señaló que sus jugadores han vuelto en un buen estado de forma y que el cuerpo técnico tiene "sensaciones positivas". El míster hizo un amplio repaso a toda la actualidad y, entre otras cosas, comentó cómo deberán adaptarse a las nuevas normas que se establecerán en este tramo final de campeonato, donde da especial importancia a "los primeros tres o cuatro partidos".

Objetivos. "Nuestro primer objetivo es la permanencia. Tenemos que ir minuto a minuto, a partir de ahí ilusionarnos. La Liga está muy comprimida. Tres victorias te hacen soñar y otras derrotas te hacen sufrir. Va a ser largo y corto a la vez. Iremos con la mentalidad de salir siempre a por los tres puntos. La clave estará en los primeros tres o cuatro partidos. Preveo un fútbol con muchos goles y diferente. Si somos capaces de sacar resultados positivos no sufriremos tanto. Añadir ese estrés al que ya tenemos puede ser fatal".

Nueva normalidad. "Vuelta a la normalidad, entre comillas. Estamos felices por encontrarnos de nuevo, pero todavía no es del todo normal. Estamos teniendo sensaciones positivas. Lo importante es que tengamos salud, que podamos pisar el verde, tocar balón y aclimatarnos.. Estamos satisfechos con la actitud del equipo en estos primeros días. Tenemos que hilar muy fino con las lesiones".

Futbolistas. "Los jugadores han venido mejor de lo que esperamos. Nadie ha llegado muy por debajo de los niveles que nosotros creíamos. Cada uno tiene una genética y nos hemos llevado una grata sorpresa. El equipo ha currado en casa y hemos estado encima de ellos para que cumplieran. Ellos saben que tienen que hacer esto y que su mejor inversión es su cuerpo. En ese aspecto todos han venido muy bien. Ahora, a prepararse para un nuevo escenario. Está claro que habrá lesiones, pero haremos lo posible".

Cambios de normativa. "Parece que cambiarán las normas, 23 convocados, cinco cambios. Todo eso que se dice tenemos que superarlo con mentalidad ganadora, somos la plantilla que tenemos, a partir de ahí, nuestra idea es clara: como sin van 25 y hay diez cambios. Tenemos que superarlo con mentalidad ganadora, no quejarnos de nada, ser valientes, trabajar con humildad y aceptar los retos con optimismo, entrega y pasión. No debemos quejarnos de nada, tenemos que estar preparados para jugar mañana mismo. Trataremos de hilar bien los cambios, ajustar todas las situaciones".

Decisión de Fali, jugador del Cádiz. "Tenemos que ser muy respetuosos con cada decisión. Cada uno tiene un miedo y cada uno tiene que intentar superarlo en su situación. Nos encontramos un grupo que sabe la responsabilidad que tiene y saben que cualquiera nos podemos contagiar y transmitirlo a su familia. El grupo cumple todos los protocolos de seguridad, saben lo que tienen que hacer. Ellos tienen que ir a casa y seguir funcionando igual. Salir y hacer su trabajo en La Rosaleda es su profesión, pero luego tiene que seguir teniendo la responsabilidad que tuvieron los días anteriores".

Sprint final de Liga. "Se abre una Liga nueva. Habrá equipos que iban mal y ahora ganan, lo mismo al revés. No sabemos qué va a ocurrir. Los análisis de antes ya no valen para nada. Ahora se juega a puerta cerrada, hay protocolos nuevos€ No van a ser partidos normales y corrientes. Son situaciones diferentes y el estrés mental lo vamos a notar. Seguiremos con una mentalidad ganadora".

Canteranos. "Por previsión hemos citado a los canteranos. Para poder entrenar luego en grupos, que tengamos dónde elegir. Tenemos la ventaja de haberlos conocido en el filial. Estamos observando ese rendimiento de ellos y nos sirve para conocer su progreso. Estamos viendo un perfil de canterano que es humilde, trabajador, que entiende el juego, que tiene talento y que tiene mucha hambre. Eso se mejora entrenando y estando con los mayores".