Javi Pérez: "Se está haciendo un protocolo estricto"

Javi Pérez, responsable del departamento de Infraestructuras y Mantenimiento del Málaga CF, explica en una entrevista difundida por el club la especial situación que viven en su día a día de en Martiricos. El malagueño comenta la gran labor de todos sus compañeros para que se cumplan todos los protocolos establecidos por LaLiga y las autoridades sanitarias y garantizar así la seguridad de los futbolistas y demás empleados.

Vuelta al trabajo. "Nos tuvimos que incorporar con una serie de restricciones y adaptándonos a un protocolo de seguridad. Desde que entramos por la puerta ya venimos con guantes y mascarillas, y la desinfección es súper profunda y meticulosa. Nos ha pillado esto desprevenidos a todo el mundo, pero se están haciendo las cosas y se está siguiendo el protocolo".

Las desinfecciones, a la orden del día. "Primero hicimos una desinfección en oficinas y vestuario inicial, con pulverización, con unos trajes de seguridad, mascarillas, guantes€ Fue una primera desinfección inicial. Justamente antes de la entrada para los entrenamientos tuvimos que hacer otra, y ahora todas las semanas tenemos que seguir haciendo desinfecciones".

Procedimiento. "El jugador, desde que entra, tiene que hacer su primera parada donde tiene su gel hidroalcohólico, sus guantes y su mascarilla. Vuelven a subirse al coche y esperan su turno para acceder al campo, porque viene ya con su ropa para entrenar. En ese momento el jugador sí se quita la mascarilla; accede al campo, pero cuando sale se vuelve a desinfectar. Al entrar se quita sus zapatillas de deporte y se pone sus botas, y ya se desinfecta sus zapatillas de deporte. Cuando se retira vuelve a pasar por otra zona distinta a la que entró, donde deja su GPS y sus botas, que se desinfectan y se limpian, y recogen sus zapatillas, se las vuelven a poner y se vuelven a desinfectar. El jugador pasa por el punto de control de salida, vuelve a coger su gel, sus guantes y su mascarilla, coge el coche y fuera".

Normativa de Sanidad. "No hay contacto, no se puede tener contacto entre ellos ni entre nosotros, el contacto como sabéis es de dos metros. Se está haciendo un protocolo estricto, pero se está cumpliendo. Es riguroso, pero es la única manera de que esto salga bien. Cada día es un reto, porque quieras o no surgen historias en las instalaciones y no te puedes saltar nunca el protocolo. Es una prueba de fuego. Tenemos el inspector de LaLiga, que nos ayuda bastante, está siempre con nosotros y vamos de la mano todos. Tiene que ser así".

Proceso complejo. "En estas primeras fases no se utilizan los espacios cerrados. Ahora mismo son todo espacios abiertos, es bastante más llevadero. Cuando empecemos la otra frase será otro reto que tenemos que afrontar. Empezaremos algo más grupal, pero también escalonado. Tendremos que estar desinfectando los vestuarios y se utilizarán todos los vestuarios de las instalaciones; son seis vestuarios y va a ser algo más complicado"

Cambios en Martiricos. "Las instalaciones están divididas en dos partes. Está el campo 1 y el campo 2, como lo hemos nombrado aquí dentro, donde una parte de los jugadores solamente entrenan. Acceden a una parte del parking señalizada y no se mezclan. Los del campo 1 y el campo 2 ni se cruzan".

Maratonianas las jornadas de trabajo. "Se supone que el último entrenamiento puede ser a la una y media, y el siguiente es a las seis, pero nosotros no terminamos de desinfectar hasta las nueve de la noche, que termina el último entreno. Y seguimos limpiando el gimnasio porque tenemos que dejarlo todo preparado para el día siguiente y la verdad es que no paramos. Vamos con turnos, pero siempre hay limpieza. También los trabajos del césped, que hay que tratarlo porque le estamos dando ahora más uso".

Situación extraña. "Hay más unión. Estamos más cerca, pero no tan cerca. Por los protocolos de seguridad tenemos que guardar las distancias, pero convivimos más con ellos. Estamos atentos a ellos, especializados en ellos. Donde va el jugador, vamos nosotros detrás. Convivimos más con ellos. Es agradable volver a estar con los compañeros, hay buen ambiente, sonrisas€ Es especial".

Los 'invisibles' de tu departamento. "Los jugadores y el cuerpo técnico son los primeros protagonistas, pero los chicos de mantenimiento la labor que están haciendo es especial, es brutal. Tanto los que están con el primer equipo, aquí, como los que están fuera, que están haciendo una labor que no se ve aquí dentro. Pero están detrás preparando todo para después seguir aquí. El equipo de mantenimiento no para, está a 'full', a tope".