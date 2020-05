Buenacasa: "Gracias a mi paso por Barça y Juve hoy puedo vestir la camiseta del Málaga"

A sus 24 años, Sergio Buenacasa ya cuenta en su trayectoria amateur y profesional acumula ya un buen número de variadas e interesantes experiencias nacionales e internacionales.



En los puestos de arriba no habla de rivalidades, para él tanto Sadiku como Julio son "dos compañeros de ataque y yo he venido a ayudarles". "Julio es un chico del filial que está trabajando muy bien con nosotros, y seguro que va a tener más oportunidades. 'Sadi' tiene mucha experiencia, ya ha hecho muchos goles y seguro que los seguirá haciendo, este año nos está ayudando mucho con sus goles", destaca.

Llegó en el invierno y, tan solo unas semanas después se decretó el estado de alarma, algo que le impidió conocer mejor su nuevo destino. "La verdad que no he visto mucho (de Málaga), tengo pendiente la guía turística todavía. Entre unas cosas y otras, con esta pandemia y al principio que me costó encontrar piso, y se hace un poco difícil cuando llegas a un sitio nuevo. Me quedan muchas cosas por ver, pero seguro que cuando pase todo esto voy a disfrutar de la ciudad y verla un poco más".

En cuanto a referentes, asegura no tener ningún ídolo en la actualidad. "Por decir alguno, el mejor delantero de todos los tiempos es Ronaldo Nazario y me he visto prácticamente todos sus vídeos. He intentado ver todo de él, pero no busco ningún delantero en especial para mejorar. Sí que me fijo mucho en todos los partidos, veo muchísimo fútbol y analizo los movimientos de ataque de los delanteros y cómo se mueven para hacer daño a las defensas. Desde que llegas a la profesionalidad empiezas a ver el fútbol más como un trabajo que como un aficionado, e intento analizar y aprender de cada partido que veo", revela Sergio Buenacasa.

Repasa también su experiencia en Barakaldo, donde anotó 14 goles hace dos campañas. "Fue el año que más me ayudó a creer en mí, a sacarme de mi momento más complicado como futbolista", comenta. "Venía de un par de años difíciles en el Zaragoza, donde no había tenido las oportunidades con el primer equipo, cuando me fui de la Juve en busca de esas oportunidades. Me ayudaron muchísimo ese año, los compañeros, el equipo y el club, me encontré en el sitio idóneo para resurgir y fue una temporada muy especial que la voy a recordar siempre".

Asimismo, analiza la incidencia del mayor mal de un futbolista: las lesiones. "He tenido una racha mala con las lesiones desde la temporada pasada. No me había lesionado nunca hasta el año pasado con el Mallorca, el anterior en el Barakaldo jugué los 38 partidos sin problema y en general en mi vida futbolística apenas he tenido lesiones. Llevo esta temporada y la anterior que me está costando, con la mala suerte de caer lesionado y tener 'roturillas', molestias y lesiones, pero ahora mismo me encuentro bien para poder dar lo mejor de mí y estar a tope".

Casualmente, su estreno como blanquiazul fue ante la Ponferradina, equipo del que llegó. "Fue una casualidad que mi primer partido con el Málaga fuera contra el equipo donde había estado en la primera vuelta y en los meses anteriores. Fue bonito y emotivo el reencontrarme con los que habían sido mis compañeros a la semana de haberme marchado. También fue bonito jugar el primer partido con el Málaga y en La Rosaleda, contra un equipo al que tienes cariño porque has estado allí, fue especial", asegura.

Aunque su debut profesional fue en "La Catedral", San Mamés. "Un día muy especial que recordaré siempre, soy 'mañico', he estado en la cantera del Zaragoza y luego debutar con el primer equipo siempre es algo que se recuerda, es muy especial el debut como profesional y siempre lo tendré presente".

En su carrera también ha vivido el ascenso del Mallorca a Primera de la pasada campaña, algo que destaca como "una de las cosas más bonitas que me ha tocado vivir". "Por las lesiones no pude tener toda la participación que me hubiera gustado, pero me sentí importante dentro del grupo y cuando estuve bien, en forma, sí contaba con la confianza del míster para las segundas partes. Ojalá volver a repetirlo con el Málaga, es muy complicado, creo que no tenemos que fijarnos ese objetivo ahora mismo. Pero por qué no, si no es este año, en un futuro. Un ascenso es algo que se recuerda siempre, por desgracia en el fútbol hay más momentos difíciles que merecen la pena por vivir estos bonitos de un ascenso, por ejemplo".

Y por último, habrá quién no lo sepa, pero Buenacasa llegó a jugar en la cantera de Barça y Juve. "He tenido la suerte de poder estar en grandes clubes, sobre todo en las canteras del Barça y la Juve, donde se trabaja de forma excepcional y diferente entre ellas dos. He aprendido muchísimo de esas dos experiencias y, seguramente, gracias a mi paso por esas dos canteras hoy en día puedo vestir la camiseta del Málaga".