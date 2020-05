Los futbolistas de la cantera blanquiazul piden paso

Llevan meses y meses siendo uno de los principales activos del Málaga CF y ahora, más que nunca, tienen en sus manos -o mejor dicho en sus botas-, la oportunidad de dar un salto en sus carreras deportivas. Quién les iba a decir a mucho de ellos que en menos de un año iban a pasar de las categorías inferiores, algunos incluso juveniles, al fútbol profesional de la Segunda División. Desde principios de la presente temporada, después de un verano convulso en lo que se refiere al mercado de fichajes y con el límite salarial pisando los talones, al cuerpo técnico blanquiazul, por aquel entonces liderado por Víctor Sánchez del Amo, no le quedaba otra que apoyarse en la cantera para tapar agujeros.

Pero con el pasar de los partidos, lo que a priori parecía un parche resultó una mina. La prueba de ello fue la venta de Antoñín in extremis en el pasado mercado invernal. Aunque criticada por el jeque Al-Thani, ya sin poder el club de Martiricos, el administrador judicial vio en el canterano de La Palmilla otra vía para conseguir la financiación que la entidad necesita para resolver sus problemas económicos.

El futuro, pero sobre todo el presente pasa por ellos. La futura reanudación de la competición liguera sigue en el aire con un sinfín de incógnitas, pero las exigencias del calendario harán que los nombres que ya nos suenan cobren más fuerza. En la portería, Munir es el único jugador profesional y estará apoyado por los canteranos Kellyan, Gonzalo y Dani Strindholm. En la parcela defensiva, Pellicer podrá contar con Ismael, Juande o Luis Muñoz. Este último está aclimatado totalmente al primer equipo y a la espera de una renovación, solo el devenir de los problemas económicos Málaga CF marcará que se le haga o no una ficha profesional.

En la medular pasa algo similar con Keidi Bare, después de superar una lesión y de que varios clubes de Primera y Segunda División hayan preguntado por fuerza por el centrocampista albanés, la situación financiera del club determinará la relación contractual de Keidi y el conjunto blanquiazul en los próximos meses. Pero además de Keidi, Ramón, Iván Jaime, Quintana y otro habitual como Hicham arrimarán el hombro. Por último, en la línea de ataque, la que cuenta con menos efectivos «puros» en esa posición, estará Julio.

Los futbolistas de la cantera blanquiazul piden paso



La relevancia de los integrantes de La Academia que hemos visto en el terreno de juego hasta que la crisis del COVID-19 lo ha paralizado todo también se deja entrever en esta nueva fase de entrenamientos individuales.

En la jornada de entrenamientos de ayer, desde el club de Martiricos quisieron dar voz a las jóvenes perlas que se han ido descubriendo a lo largo de este año: Hicham, Ismael Casas e Iván Jaime.

El marroquí, que renovó hace unas semanas, está en plena celebración del Ramadán, comentó en los canales oficiales del Málaga CF cómo ha pasado el confinamiento y qué siente en estos días en los que ha vuelto a entrenar. Alega que es «muy difícil» rendir en los entrenamientos porque «desde las cinco de la mañana no puedes beber agua ni comer, hasta las nueve de la noche». Una prueba con la que aseguró que si se aguanta, cuando vuelva a la normalidad todo será más sencillo.

Ismael Casas, por su parte, explicó algo más cómo están siendo los entrenamientos en estas primeras semanas. «Empezando de menos a más, sabiendo las circunstancias que hay. Cada vez están subiendo más los entrenamientos. Nos están dando ahora un poquito mas de caña y eso viene bien».

En cuanto al trabajo con el míster y el cuerpo técnico, comentó que han empezado con más técnica, «un poquito de fuerza y siempre precisión», además de «algún juego para terminar, que siempre despeja un poco más. Durante dos minutos tenemos que darle al larguero e ir a por el balón. He ido regular, le he dado una vez nada más».

Para él, llegar a este nivel es todo un sueño. «He intentado trabajar lo máximo posible para ser lo que quiero, ser futbolista. No me rendía y así hasta que me dieron la oportunidad y la intenté aprovechar».

Por último, Iván Jaime comentó que entrenaba muchísimo en casa durante el confinamiento, salía a correr en cuanto estuvo permitido y ahora los entrenamientos individuales los combina con más ejercicios en casa o pilates.

«Cada vez vamos trabajando más fuerte, se acerca el momento de volver. Tenemos muchísimas ganas todos. Estamos golpeando más a portería, haciendo algunos retos. No es lo mismo pero poco a poco se va cogiendo al a normalidad».

Y como el resto de sus compañeros, no ve la hora de regresar a competir: «Estoy loco porque empiece todo, a ver si tengo una oportunidad, la pienso aprovechar al máximo».

Han trabajado mucho para estar en el primer equipo y han llegado para quedarse.