Juan Carlos Pérez-Frías: "Si no queremos que se repita el colapso sanitario, seamos responsables"

"Un trocito de este escudo es de los Hermanos Pérez-Frías", rezaba una pancarta colocada por el 'Fondo Sur 1904' en La Rosaleda, el 24 de mayo de 2019, con motivo del homenaje a la familia Pérez-Frías en la previa del Málaga-Zaragoza de la pasada temporada. Después de tantos y tantos años, en el Málaga CF siguen apostando por Juan Carlos Pérez-Frías como responsable de los Servicios Médicos. Y siempre con Nacho presente en la memoria. Ahora, Juan Carlos ha charlado largo y tendido en una entrevista reproducida en los canales oficiales de la entidad de Martiricos.

Juan Carlos Pérez-Frías lleva toda la vida ligado al conjunto blanquiazul y alega que "cuando uno empieza una etapa en su vida, sabe cuando empieza, pero es muy difícil prever cuando termina. Nací en Madrid, con 14 años llegamos a Málaga, y cuatro años más tarde estaba jugando en el Atlético Malagueño. Nunca piensas, son casos muy raros y se pueden contar con los dedos de una mano, la gente que ha estado toda una vida en un club. No me arrepiento, ha sido y sigue siendo una etapa muy bonita e importante en mi vida. Espero que todavía me queden unos cuantos años".

En estas décadas, Juan Carlos cuenta su mejor y peor momento ligado al club costasoleño. "En el mundo, como en la vida, tendemos siempre a quedarnos con los buenos momentos y borrar los malos. En el fútbol pasa igual. ¿Malos momentos? Los descensos€ Un momento muy duro fue la desaparición del Club Deportivo Málaga, que siempre lo digo, fue oficialmente el 27 de julio de 1992. Coincidiendo, precisamente, con mi cumpleaños. Fue una etapa bastante triste para mí y toda la gente del Málaga. Otra cosa muy dolorosa fue la manera en que al Málaga lo 'bajaron' de la Champions, pero te quedas con todo lo anterior. Haber jugado una Champions es algo totalmente impensable para ningún malagueño, no creíamos que iba a llegar ese momento. El final fue duro, pero todo lo demás muy bonito".

Todos estos años han hecho que la familia Pérez-Frías sea querida y adminada por todo el malaguismo. Ante ello, Juan Carlos comenta que ellos eran 12 hermanos "cortados por el mismo patrón". "Hay mucha gente que cuando habla conmigo me dice que eres igual que tu hermano Nacho, o tu hermano Javi, o tu hermano Pedro o tu hermano Miguel. Si somos así, está claro que hay dos personas que tuvieron la culpa de esto, que fueron mi padre y mi madre. Si la gente piensa que somos queridos os lo agradezco un montón".

Y para él, el sentimiento malaguista es sinónimo de tener una familia más, además de la que te cría o te da un apellido. "He tenido la suerte de tener dos familias. Una, de la que hemos hablado antes, la familia personal. Y otra familia, que ha sido el Club Deportivo Málaga y el Málaga Club de Fútbol. El sentimiento mío malaguista, pues€ con decir que es mi otra familia creo que es suficiente".

Nacido en Madrid y criado en Málaga, Juan Carlos siempre afrima ser malagueño de adopción. "En Madrid viví 14 años y el resto de mi vida lo he pasado en Málaga. Uno siempre está agradecido a la tierra de donde nace, pero creo que es más importante la tierra donde creces y te formas. En mi caso, como jugador y persona. Nunca renegaré de Madrid, pero mi Málaga ya es mi Málaga. Aquí he hecho mi vida y todas las cosas importantes de mi vida las he tenido aquí en Málaga. Tanto a nivel de jugador y como profesional de la medicina. Y tengo tres hijos malagueños y una mujer rondeña, que han sido los que han dado sentido a mi vida".

En su familia han sido varios los que se han desarrollado en el mundo de la medicina, algo que a Juan Carlos le parece curioso porque no había antecedentes de médicos. "El primer médico en mi familia fue mi hermano mayor, Javier, y después fueron Nacho, mi hermana María José y yo. Los cuatro somos los médicos de la familia".

El fútbol, además, le ha regalado grandes amistades e hizo más fuerte la relación con su hermano Nacho. "El problema de dar nombres propios en el fútbol, cuando llevas toda tu vida en el fútbol, es que es seguro que vas a olvidar a más de uno. Han sido distintas etapas en mi vida, casi todas o todas muy buenas y bonitas y con mucha gente. Tanto como jugador, en la época donde prácticamente todos éramos de Málaga, como después de médico.

En el mundo del fútbol hay muchos conocidos, pero amigos no hay tantos. Por supuesto, pero no era amigo, era mi hermano. Participó y estuvo conmigo, hemos vivido juntos todo, no solamente a nivel de fútbol sino de medicina, es algo que nos unía mucho".

¿Y enemigos? Porque en el mundo del balompié, las fricciones en el terreno de juego -y fuera de él- llegan a ser inevitables. "Sí voy a decir un nombre, no porque sea 'enemigo', sino por las cuestiones del mundo del fútbol. Fue precisamente el entrenador que me subió del Atlético Malagueño al Club Deportivo Málaga, Mirolad Pavic. Se supone que tendría que estar agradecido por el hecho de que me subió al primer equipo, pero después de subirme yo no jugaba ni los jueves en los partidillos de entrenamiento. Es algo que no entendía y fue de los pocos entrenadores, no es que me quitase las ganas de jugar, porque he tenido dos grandes pasiones que he podido compaginar, la medicina y el fútbol; pero sí es verdad que en aquella época me dediqué más a estudiar que a jugar al fútbol, porque no contaba conmigo", destaca Pérez-Frías.

Desde su experiencia como facultativo, Juan Carlos Pérez-Frías analiza si la actual crisis del coronavirus se podía esperar. "Si tiras de hemeroteca te encuentras con gente que ya había dicho que el siguiente gran problema de la humanidad no sería una tercera guerra mundial, sino una pandemia. Pero es verdad que esto no se lo esperaba nadie. Lo único que nos ha hecho es reflexionar un poco y ver lo importante de la vida. Si hace tres meses te dicen que ibas a estar dos meses sin salir de casa por una pandemia, no te lo hubieses creído.

Tenemos que ser conscientes y saber que, si no queremos que se repita ese colapso sanitario que se ha producido en este mes anterior, seamos responsables e intentemos seguir las ordenanzas y esperar un poco a saber más de este virus y de su comportamiento; se sacará la vacuna, se mejorarán tratamientos y será un recuerdo malo, malo, malo, que de alguna manera nos va a marcar bastante".