Tete Morente: "Necesitábamos el césped y disfrutar del balón"

La vuelta a los entrenamientos ha sido un auténtico soplo de aire fresco para los jugadores del Málaga CF después de más de 50 días realizando rutinas de ejercicios en casa. Gracias a esta novedad, Tete Morente asegura que todos necesitaban retomar el contacto con el césped y tener un balón entre los pies. "Necesitábamos disfrutar de los compañeros, aunque no podamos saludarnos como nos gustaría, pero vernos todas las mañanas de nuevo y todo como si fuera la normalidad nos hace estar muy contentos y muy felices".

En cuanto a la distancia de seguridad que deben mantener los futbolistas y el cuerpo técnico, el gaditano asegura que es bastante raro, "somos un equipo muy familiar que tenemos la costumbre por la mañana de hacer nuestro saludo y se nos hace un poco complicado, pero ya el vernos nos hace muy felices".

Tras casi dos meses entrenando a menor ritmo, Tete Morente asegura que lo ha llevado bastante bien "pero siempre hay que seguir trabajando, nunca conformarse con lo que uno ha hecho y seguir haciendo buenos partidos y trabajar para el equipo".

Una vez se reanude la competición, habrá otro sinfín de normas y protocolos que acatar. Entre ellos, destaca no celebrar los goles anotados. "Siempre estamos acostumbrado a celebrarlo con los nuestros y con nuestra afición, que no la vamos a tener y si encima no nos dejan celebrarlo con nuestros compañeros pues será muy raro", señala Tete.