Juan Cruz se une al trabajo en la jornada previa al inicio de las sesiones grupales

Juan Cruz se convierte en el jugador número 31 a las órdenes de Sergio Pellicer en la jornada previa a iniciar los entrenamientos en grupos reducidos. Una vez superadas las molestias físicas y someterse, como el resto de futbolistas, a los test de detección del coronavirus, el canterano blanquiazul ya es uno más en la puesta a punto para el inicio del campeonato.

«Estaba deseando volver porque, quieras o no, estar encerrado en casa sin la pelota y sin tus compañeros se hace duro, la verdad. La alegría de estar con los compañeros, divertirse, entre risas, se hacía complicado no tenerlo, pero ahora contento por eso. Hubo algunos rumores de que iba a venir, pero al principio LaLiga no dejó hacer una lista un poco más amplia, y me quedé fuera. Ahora contento por poder incorporarme», comenta el jugador de origen argentino.

Con la incorporación de Juan Cruz, el técnico castellonense ya cuenta con 13 canteranos a sus órdenes, que unidos a los 18 jugadores con ficha profesional, ya son 31 los que trabajan para regresar en el mejor estado físico a la reanudación de la competición oficial, que según los planes de LaLiga podría ser en unas tres semanas. A partir de hoy martes, el Málaga comenzará los entrenamientos en grupos reducidos, después de 10 días con sesiones individuales. Esto supone un paso más para el club blanquiazul y el resto de equipos de Primera y Segunda División, que aún deberán esperar el visto bueno de las autoridades sanitarias para que toda la plantilla se pueda ejercitar al completo en el mismo espacio y al mismo tiempo sobre el verde de La Rosaleda y el Anexo.