Cifu: "Ojalá pudiera empezar LaLiga esta semana mismo"

Cifu está deseando que el balón vuelva a rodar en partido oficial. El jugador blanquiazul fue el encargado de atender hoy a los medios del club de Martiricos para asegurar que se encuentra en plena forma y con ganas de que regrese LaLiga. El zaguero ha sido padre recientemente y ha aprovechado el confinamiento para disfrutarlo al máximo.

Estado físico. "He llegado bastante bien, igual que mis compañeros. Hemos llegado en un estado de forma muy buen y ahora solo queda mejorar y llegar al primer partido en las mejores condiciones".

Paternidad reciente. "Dentro de esta situación que no es buena para nadie, he podido disfrutar del tiempo con la niña, he podido disfrutar de este momento especial de mi vida y poder ayudar a la mami en esos primeros días que no son fáciles y teniendo mucho cuidado con la peque, pero disfrutando".

Regreso de LaLiga. "Todos tenemos muchas ganas de que empiece. Tenemos claro que tenemos que pasar una preparación previa para tener el mínimo riesgo de lesiones posible y estar en las mejores condiciones posibles. Estamos deseando, ojalá pudiera empezar esta semana mismo, pero tenemos que llevar mucho cuidado y un control. Tenemos que prepararnos físicamente para lo que nos viene, no va a ser fácil".