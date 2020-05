José Herrera deja de entrenar al Málaga CF Femenino

Cambio en el banquillo del Málaga CF Femenino. José Herrera, técnico canario que llegó al conjunto de la Costa del Sol el verano pasado, no seguirá al frente del equipo blanquiazul. La crisis del coronavirus ha agilizado la marcha de Herrera, cuyo contrato expiraba al término de la presente temporada. Ni él ni el Málaga CF han podido llegar un acuerdo para prolongar su estancia en la entidad de Martiricos.



A las órdenes de José Herrera, el conjunto capitaneado por Adriana Martín y que milita en el Grupo Sur de la Reto Iberdrola ha sumado 36 puntos en 22 partidos, lo que le dejaba al equipo en quinta plaza. Para anunciar que no continuaba en la capital costasoleña, Herrera dejó una emotiva carta dirigida al Málaga y su masa social.





— José Herrera (@JAngelHerrera) May 22, 2020

"Con mi más sincero afecto por este club y este escudo, me toca despedirme del Málaga Club de Fútbol como Entrenador del Equipo Femenino para la próxima temporada.Tras un período de negociación, y con enorme pena para mí, no ha sido posible llegar a un acuerdo para mi continuidad.A la afición malaguista, garganta incansable, liderada honorablemente por la Peña Coraje y Corazón, a la que siempre honraré con un profundo respeto.Al Órgano Directivo, Consejeros y a todas las empleadas y empleados del Club, que han hecho que me sienta como en casa cada vez que entraba por La Rosaleda.A mis compañeras y compañeros de Cuerpo Técnico: Natalia Gutiérrez, Álvaro Echevarne, Jesús Dorado, Alberto Mateo, Miguel Aquino, Rubén Jiménez, Sara Sancho, Pedro Martín y Arturo Abad.Por supuesto también a los Cuerpos Técnicos de la Sección Femenina, con los que tenía grandes proyectos metodológicos y avances en mente para las temporadas venideras.A todas las futbolistas con las que he tenido la suerte de compartir esta Temporada repleta de Fútbol, táctica y muchísima pasión; nunca os olvidaré. A las 11 canteranas del Equipo Filial que han tenido la suerte de debutar en Reto Iberdrola: seguid luchando por vuestros sueños.A los Medios de Comunicación de Málaga, por apoyarnos siempre y tratarme con un profundo respeto, sobre todo en las semanas más complicadas.Y, por supuesto, a Mario Rueda, Director Deportivo de la Sección, amigo y persona profesional y honrada donde las haya; te echaré muchísimo de menos.Me marcho de este gran Club con la satisfacción de haber sentido sus colores y dejarme la piel trabajando como si hubiera nacido aquí hace 30 años.Con profunda lástima y mis mejores deseos para el futuro, os traslado mi humilde agradecimiento.Siempre os llevaré en mi corazón, GRACIAS".