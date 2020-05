Munir Mohand: «Hay gente corriendo riesgos muchos más grandes que nosotros, no sería justo quejarme»

Munir Mohand (10/05/1989, Melilla) atiende a La Opinión y hace un repaso de todo lo que está dando de sí la vuelta a los entrenamientos, con los numerosos cambios en la rutina, tras dos meses de inactividad. El guardameta blanquiazul espera « que sirva de algo» todo el «trabajo y esfuerzo» que se está realizando para cumplir los protocolos para poder reanudar y concluir la competición. El cancerbero internacional por Marruecos tiene un año más de contrato con el cuadro de Martiricos, que espera cumplir y además le «encantaría seguir mucho tiempo» en la Costa del Sol. «Nos vamos a dejar la piel por la camiseta», asegura.

¿Cómo se ha sentido en la reincorporación a los entrenamientos?

Bien, estamos yendo poco a poco intentando adaptarnos a la circunstancias. Nos intentamos adaptar lo antes posible a todos.

Todos hablan de la importancia de volver a ver a los compañeros. ¿Vuelven a sentirse como una piña?

La verdad es que sí. Es muy importante volver a verlos, hacer bromas. También a la hora de entrenar, facilita mucho en mi caso que me puedan lanzar a puerta. Es lo que más se acerca a la competición. Esto va a ayudar en todos los sentidos.

¿Afecta menos a un portero esta primera fase de entrenamientos?

Yo creo que salimos favorecidos porque podíamos entrenar con un entrenador de porteros. Dentro de lo que cabe, los jugadores de campo no podían interactuar con los técnicos, nosotros sí. Facilita el trabajo.

Seguro que es de agradecer el cambio de fase de entrenamientos.

Para nosotros es importantísimo que puedan finalizar a puerta, tener contacto con ellos. Se acerca un poco a lo que vamos a encontrarnos en competición. Ayuda al grupo a seguir mejorando y preparando la competición.

¿Qué es lo que más le puede afectar a un portero en este confinamiento?

Es importante jugar, competir. Nos afecta en esa confianza que te dan los partidos. En pretemporada tienes ese tiempo de preparación con amistosos. Hay que adaptarse a ellos.

¿Lo notó el primer día de regresar al césped?

Por mucho que entrenemos en casa, en el campo es muy diferente. La verdad es que me he notado bien. Me notaba más fatiga en los primeros días, es normal por la carga de trabajo. Vamos por el buen camino, el cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo, creo que vamos mejorando.

Le pilló el confinamiento en época de Ramadán. ¿Ha sido muy diferente este año?

Obviamente. Ha sido difícil para todo el mundo. Ha cambiado la vida de la gente y nos ha tocado vivirlo así. Nos ha afectado.

¿Cómo lo viven familiares y amigos que viven fuera de España?

Tengo familia en muchos sitios. Es una situación muy difícil para todos. Mando ánimos a toda la gente que pasa por un momento difícil. Que tengan paciencia, al final pasará todo esto.

Volviendo al fútbol, LaLiga pretende regresar el de 12 junio a la competición. ¿Cómo ven los jugadores esa fecha para volver a jugar?

Se hacen comentarios de cuándo se volverá a competir. Es una situación que nosotros no podemos controlar. Hay que adaptarse a todo. Lo mejor que podemos hacer es estar preparados y trabajar día a día. Si es el día 12, llegar lo mejor posible.

¿Pero cree que realmente es tiempo suficiente para llegar en condiciones? Acaban de empezar los entrenamientos en grupos reducidos.

Pienso que necesitaríamos más tiempo para trabajar en grupo. Es importante para terminar la puesta a punto de cara a la competición. Jugar un partido 11 contra 11 o a campo grande. Eso nos acercará a la competición. Cuanto más tiempo tengamos, mejor para nosotros.

¿Sienten ese miedo que ha comentado algún futbolista por volver a jugar?

A nivel personal no. Tengo más miedo por mi familia que por mí. El virus se puede coger en cualquier lugar. Hay gente corriendo riesgos mucho más grandes que nosotros. El protocolo de LaLiga se está cumpliendo. Hay gente mucho más expuesta que nosotros. No sería justo quejarme de eso.

A nivel de club, ¿ve mejor la situación desde que está el administrador judicial?

Ahora mismo creo que hay cosas más importantes que eso. Estamos centrados en los entrenamientos y volver lo mejor posible a la competición. José María está haciendo lo mejor para el club y que mejore la situación.

Se ha anunciado un ERE que afectará a muchos trabajadores del club. ¿Cómo valora esta medida?

Hay que aceptarlo, Son medidas que toman los que llevan el club. Cada uno tendrá su opinión personal. Son personas que estaban con nosotros en el día a día, le tenemos mucho cariño. Hay muchas que no van a seguir. Se les echará mucho de menos. Es doloroso que la gente no vuelva a compartir esos momentos con nosotros. Hay que aceptar las situaciones que se han tenido que dar.

Esta medida no le afectará a los jugadores. ¿Le han comentado una posible rebaja salarial a la plantilla?

De momento no.

¿Vería correcto que el club tomara esa decisión?

Hasta que no me lo planteen no te lo podría decir. Ahora mismo no lo sé.

Le queda un año más de contrato en Málaga. ¿Ha hablado con el club para renovar? A partir de enero podría negociar libremente con otro club.

Queda muy lejos eso. El virus nos ha enseñado que hay que vivir el día a día, no sabemos lo que va a pasar mañana. Quiero cumplir mi contrato aquí, soy muy feliz, me encantaría seguir mucho tiempo en Málaga, pero eso hay que ganárselo en el campo. Queda mucho para eso. Me centro en la competición y dejar al Málaga en la mejor situación posible. El futuro ya se verá. Mi objetivo es llegar lo mejor a la competición y ayudar al club.

Quedan 11 partidos para terminar. ¿Se habla entre los jugadores de objetivos?

El único objetivo que tenemos es prepararnos y llegar en buenas condiciones. Afrontarlo con todas las ganas y ambición del mundo. Somos el Málaga, somos un club con mucha historia y una gran afición, le debemos muchísimo. Vamos a trabajar para que se sientan orgullosos de nosotros. Nos vamos a dejar la piel por la camiseta.

¿Ve posible llegar al play off de ascenso?

En la vida hay que ser ambicioso. Nada es imposible. Vamos a pelear por lo máximo en cada partido y ganar el máximo número de puntos. El día a día te pondrá en una u otra situación. Hasta que no empiece la competición no puedes saber lo que va a pasar. Vamos a dar el máximo para estar lo más arriba posible.

Para terminar, ¿cree que se reanudará y se podrán jugar todas las jornadas para terminar la competición?

Soy una persona positiva y optimista. Este trabaja y esfuerzo que hacemos espero que sirva de algo.

Lo que es seguro es que será sin público.

Lo vamos a notar. Tenemos una afición de las mejores de la competición. Nos facilitaban mucho las cosas. Sabemos que nos seguirán desde casa. Nos tiene que motivar para dar un plus más y que estén orgullosos.