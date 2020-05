Manolo Gaspar: "En los últimos años nos hemos hecho la piel de hierro"

Desde hace un par de meses, Manolo Gaspar es el máximo deportivo del Málaga CF después de casi toda una vida ligada a la entidad de Martiricos. Ahora, a través de los canales oficiales del club, destaca que desde que era futbolista ha intentado siempre aportar un plus extra de optimismo al vestuario priorizando siempre el grupo al aspecto individual. Ahora, en su faceta ejecutiva mantiene el mismo proceder con un discurso llano, cercano y que rezuma malaguismo.

Esta temporada, la actualidad del Málaga CF ha estado marcada por las enormes dificultades y la incertidumbre. Sobre ello, Gaspar asegura que "llevamos unos años en los que siempre van surgiendo cosas durante el camino y ya, como aquel que dice, nos vamos haciendo la piel de hierro". Todo esto ha hecho que en los despachos de La Rosaleda estén "acostumbrado a todas las modificaciones que ha habido durante muchos años nos ha hecho saber reaccionar ante golpes duros. Con la situación que tenemos el salir otra vez hacia delante, con la experiencia que llevamos y el bagaje, creo que no nos va a costar".

Desde que, por circustancias ineludibles, el Málaga tuvo que hacer un ERE, el club ahora se vertebará en cuatro áreas. "Llegó el momento de una reestructuración y de hacer las cosas un poco más fáciles. En estos momentos complicados del club, en lo que se nos viene, es muy importante tener una buena comunicación y sea todo más fluido. Se centra todo en cuatro grupos en los que la comunicación diaria es constante", detalló Gaspar.

Además, destacó que están trabajando "muchísimo" en estos días. "Las primeras sensaciones son positivas y me voy todos los días contento porque la comunicación y la coordinación están siendo mucho mejor de lo que yo esperaba"

Otra tema clave de cara el futuro será La Academia. Sobre ella, Gaspar es consciente que se necesita "crear unas buenas bases en la cantera" para el desarrollo del club. "Históricamente ya lo teníamos, pero como los recursos van a ser menos necesitamos tirar más de sentimiento de pertenencia y de la cercanía con el jugador y la familia. Eso nos va a dar ese plus diferencial que no podemos tener en otros aspectos. Ofrecemos oportunidades deportivas y creo que eso, para el crecimiento profesional de un jugador de cantera, es fundamental. Tiene que priorizar el no tener prisas en otros aspectos, para nosotros hacérselo ver al jugador es muy importante".

Asimismo, en los próximos meses habrá una remodelación del equipo femenino. "Queremos que sea una estructura igual que la que estamos llevando nosotros. Que haya un proyecto de cantera, que haya gente de Málaga también que sepa lo que es el fútbol femenino y jugadoras que vayan saliendo de abajo, y que tengamos un equipo en las mejores condiciones posibles", aseguró el paleño.

Todos los pasos que se están dando en estos últimos meses están cargados de ilusión y esperanza para el futuro. "Tenemos muchos argumentos para sacar esto adelante", remarca el director deportivo. "No es fácil lo que estamos viviendo, porque el sentimiento que tenemos la gente del club, los que hay, y los que por desgracia a lo mejor tienen que salir, es muy grande. La unión es muy grande y todos necesitamos del compañero, pero llega un momento en el que se toman decisiones muy drásticas en las que internamente nos quedamos muy tocados; pero tenemos muchos argumentos y mucha materia prima para sacar esto adelante y crear una buena base de futuro".

Igualmente, Gaspar destacó que la "marca Málaga" tiene "una base importante". "A nivel nacional es un club potente, con una buena estructura, con un buen estadio, una buena ciudad, una afición increíble€ Y eso nos hace ser un escenario muy bueno de cara a poder atraer a futuros jugadores. No tenemos miedo al escenario que se nos puede venir".

Por último, Manolo Gaspar hizo hincapié en que "el objetivo final de un club es que su gente se sienta identificado y yo me sentiré contento cuando ellos, con su equipo, se sientan bien y se sientan identificados", en referencia al principal activo de un equipo de fútbol: su masa social. "Esperamos ver un Málaga reconocible, y que les guste, y que vengan al estadio queriendo ver a su equipo", concluyó el dirigente.