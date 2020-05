La reanudación de LaLiga podría retrasarse más allá del 12 de junio

En el Málaga CF hay poco tiempo para el descanso. Jugadores, miembros del cuerpo técnico y demás trabajadores están totalmente centrados en el regreso a la competición, tan pronto como pueda llegar. En cuanto fue posible, acondicionaron La Rosaleda para los entrenamientos individuales y desde hace unos días, en Martiricos lograron «pasar de fase» para poder trabajar en grupos, aunque reducidos de diez futbolistas. Así, el pasado fin de semana desde LaLiga tomaron esta decisión «para no establecer diferencias entre unos y otros rivales en plena desescalada», aunque la situación se irá complicando con el pasar de las fases y justo porque no en todas las provincias el avance está yendo al mismo ritmo.

De cara a diseñar la vuelta definitiva a la competición oficial, en la jornada de ayer se produjo una reunió entre la AFE y LaLiga para perfilar todos los detalles. El anuncio que se espera con más anhelo es, sin duda, la fecha en la que el balón vuelva a rodar por el césped, eso sí: sin público en las gradas y con serias medidas restrictivas como se pudo ver el pasado fin de semana en Alemania. LaLiga propuso el 12 de junio como día del pitido inicial de esta última fase liguera y confía en poder mantenerla. No obstante, la AFE o las autoridades sanitarias no están tan seguras de poder levantar el telón el día 12. Asimismo, en el encuentro de ayer hubo lugar para debatir sobre las fases de entrenamiento, las concentraciones y la temperatura a la que se deben disputar los futuros partidos.

Pero a fin de cuentas, y en clave malaguista, la celebración del primer partido del conjunto de Pellicer tras el parón, que será en La Rosaleda frente al Huesca, está totalmente supeditado al dictamen de las autoridades sanitarias y, a partir de ahí, las diferentes partes interesadas reanudarán las conversaciones la semana que viene. Así ha comunicado el sindicato, con la intención de poder concretar en las próximas horas. Gracias a la evolución favorable de las últimas semanas y a los pasos que se han podido dar en los clubes españoles, el fútbol espera la autorización desde Sanidad para dar un paso más hacia la reanudación de LaLiga.

El sindicato está muy sensibilizado con los riesgos que asumen futbolistas, entrenadores y trabajadores de los clubes, por ello ha solicitado la aplicación de un plan de riesgos laborales y ha reclamado un tiempo mínimo de readaptación y preparación física colectiva para minimizar el riesgo de lesiones que debería ser de entre 15 a 20 días aproximadamente.

Igualmente, hay otra de las medidas diseñadas por LaLiga que no cuenta con el apoyo de la AFE: la realización de concentraciones previas de larga duración.El organismo entiende que puede incidir en los derechos de los jugadores y ser inconstitucional y ha defendido que los futbolistas dispongan de al menos 72 horas entre la disputa de un partido y otro.

Respecto a la subida de las temperaturas en el momento en el que se vuelva a jugar, entrado en el mes de junio y hasta julio, el criterio de AFE es que debe estar en relación a la humedad y el calor, ante la incidencia de éstas en la salud y la posibilidad de golpes de calor.

Para el sindicato, y así lo ha trasladado ya, cuando se registren entre 28 y 32°C y debido al alto riesgo de trastornos por estrés térmico, deben introducirse pausas de enfriamiento que duren de tres a cuatro minutos transcurridos aproximadamente los primero 30 minutos desde el inicio del juego en ambas partes del partido (es decir, alrededor del minuto 30 y del minuto 75, respectivamente).

En caso de superarse los 32 grados, los entrenamientos y los partidos deben ser cancelados y reprogramados, debido al riesgo extremo de trastornos por estrés térmico.

Con once jornadas pendientes, desde LaLiga se prevé que haya partidos todos los días de la semana, incluso los lunes, un asunto por el que la patronal y la Federación Española (RFEF) fueron a juicio los pasados 20 y 21 febrero y que está pendiente de que se pronuncie el titular del Juzgado de lo Mercantil número 2. LaLiga entiende que la fijación de partidos en viernes y lunes es una facultad suya, no sujeta a convenio de coordinación con la RFEF, que sostiene que eso no se corresponde con el marco legal. El juez Andrés Sánchez Magro, que dictó en agosto la medida cautelar por la que se pueden jugar partidos los viernes pero no los lunes.

En lo que sí parece que están todos de acuerdo es que, sea el día que pueda ser, el primer partido oficial se disputará en fin de semana, aunque después haya alternar con días en medio de la semana para ajustarse al calendario establecido por la UEFA.



Declaraciones de Tebas

El presidente de LaLiga es consciente de lo complicado que resulta en estos días dar una fecha exacta del regreso del fútbol teniendo en cuenta el sinfín de variables a las que está sujeta esta decisión. Por ello, Javier Tebas remarca en todo momento que el fútbol volverá «cuando las autoridades sanitarias lo consideren posible», esperando que pueda ser cuanto antes, es decir, el 12 de junio.

Esa fecha la que mencionó el propio Tebas hace dos semanas, siempre y cuando la pandemia de COVID-19 lo permitiera. El presidente de LaLiga explicó que manejan los escenarios de retomar la competición en los fines de semana del 13, 20 y 27 de junio. Después de los rumores generados esta semana sobre el regreso del fútbol el 12 de junio, con el Sevilla-Betis, Tebas escribió en Twitter un mensaje que deja entrever que no apuesta ya por el día 12 y que además tienen que seguir esperando el visto bueno del Gobierno en cada fase de la vuelta a la normalidad.

«Los clubes, directivos, jugadores, árbitros... de LaLiga, estamos ilusionados con el regreso, pero la competición sólo comenzará cuando las autoridades sanitarias lo consideren posible, el trabajo de coordinación con CSD, RFEF es y será clave», decía el tuit de Tebas en la red social.