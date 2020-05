Hicham: "Estoy deseando que comience LaLiga"

Los jugadores del Málaga CF no ven la hora de que el balón vuelva a rodar por el verde de Martiricos. Los entrenamientos, cada vez con más integrantes de la plantilla, ya suponen un alivio y cierta vuelta a su rutina. El canterano Hicham, a través de los canales oficiales del club, ha declarado estar "contento de ver otra vez a más jugadores, poder estar juntos, hacer entrenamientos de competición".

La rutina de los jugadores también ha sido modificada en varios aspectos. "Hasta ahora entreno y me voy a mi casa tranquilo. Es lo que hemos hecho en estos dos meses y ahora no podemos estar en la última fase del virus y hacer el loco. Hay que seguir igual hasta que mejore la cosa", comenta Hicham.

El marroquí viene de la cantera, de La Academia, e insiste en que los jugadores más jóvenes "están haciendo muy buenos entrenamientos, están muy preparados para los partidos y van a tener minutos".

En cuanto a la reanudación de la competición, Hicham insiste que todos están "preparados" para volver a jugar. "Estamos preparados para los partidos ahora. Hemos hecho muchos entrenamientos físicos y ahora estamos con el táctico"

La temporada 2019/2020, que pasará a la historia como aquella que fue interrumpida por el COVID-19, cerrará en los meses de junio y julio, cuando en España, y sobre todo en Málaga, las temperaturas son altas. "Estamos acostumbrados a jugar con mucho calor, en mi ciudad también hace mucho calor. Estamos más que acostumbrados a esto", afirmó el canterano.

El día de volver a jugar 90 minutos en el césped de La Rosaleda está cada vez más cerca y, para el canterano, eso supone un extra de emoción. "A todo el mundo le gusta el fútbol, ahora que sabemos que va a volver LaLiga estamos muy ilusionados y preparados. No puedo esperar, quiero que empiece ya LaLiga". La única nota negativa de este regreso será la ausencia de público en las gradas. "Es muy difícil el no poder estar con ellos, no poder ver a la afición, pero estamos siempre juntos y vamos a hacer lo que a ellos les gusta", puntualiza el jugador blanquiazul.