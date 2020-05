Tete Morente: "Tenemos ganas de empezar a trabajar todo el equipo junto"

La vuelta a la competición está más cerca y los jugadores del Málaga CF lo empiezan a notar. Sobre todo cuando, a partir del próximo lunes, pueda entrenar la plantilla al completo. Sobre ello, Tete Morente comentó en los canales oficiales del club que estaban muy contentos "aunque estemos entrenando en grupos de 14 personas. Podemos hacer partidos reducidos, es todo más amplio y estoy contento. Tenemos ganas de empezar a trabajar todo el equipo junto para competir como lo hacemos cuando empieza LaLiga. Echar partidos 11 contra 11, hacer la táctica que quiera el míster todos juntos y no por grupos", comentó el gaditano.

También habló de sus compañeros de vestuario, con los que ha compartido ahora mismo unas cuantas semanas. "Me llevo bien con Buenacasa. Luis me ha ayudado muchísimo desde que he llegado. Como capitán siempre me está ayudando y apoyando en todo, haciéndomelo muy fácil".

Y si tiene que destacar a uno de los integrantes del equipo... "Lo dije desde que llegué, Dani Pacheco por la calidad que tiene, así que lo destacaría a él".

En cuanto a los próximos entrenamientos, Tete Morente destacó que "el equipo tiene ganas de entrenar todos juntos, empezar a planificar todos los partidos, aunque el míster nos ha metido de manera muy clara qué es lo que quiere y queremos empezar ya".

Afirma que el equipo está "tranquilo", "sabemos llevar la situación, no tenemos problema y vamos a afrontarlo de buena manera", apuntó el extremo. No obstante, es consciente que el tramo final de la temporada será complejo. "Tenemos que ser listos en esta situación. No podemos estar haciendo tonterías, ni quedar con más gente de lo normal. Ahora tenemos por delante LaLiga, que es muy importante y no podemos cometer fallos para poder terminarla".

En esta nueva fase, entrada en junio y hasta julio, será determinante la hora de los partidos. Para Morente, "es mucho mejor que nos hayan puesto los partidos a las 22:00 porque con el calor que hace aquí en Málaga nos va a venir bien"."Estamos preparados para cualquier situación que nos venga. Sea concentrándonos o sin concentrar, el equipo está mentalizado en hacer un final de temporada muy bueno", recalcó.

Para la preparación de los partidos que quedan, el jugador blanquiazul comentó que "el cuerpo técnico está haciendo un trabajo muy importante para nosotros y si nos dijera LaLiga que tenemos que empezar mañana, yo creo que estamos más que dispuestos".

Pero, sobre todo, lo que más desea es volver a jugar en La Rosaleda. "Muchos recuerdos, la sensación de que has vivido momentos muy bonitos con tanta gente que te apoya. Es una satisfacción volver a La Rosaleda".