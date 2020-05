Razones para la renovación de Pellicer y su staff en el Málaga CF

El parón por el coronavirus, además el sinfín de consecuencias negativas que ha traído en la sociedad en general y en el fútbol en particular, está generando complicaciones contractuales porque hay muchos contratos que finalizaban el 30 de junio y la competición liguera se prevé que finalice el 19 de julio. En el Málaga CF, una de las personas a las que le vencía el contrato en esa fecha era al míster blanquiazul, Sergio Pellicer.

El club de Martiricos está en plena reconstrucción y ayer hizo oficial un paso de gran importancia para sentar las bases del futuro: la renovación del entrenador castellonense y su cuerpo técnico por una temporada más. El área deportiva del club, con Manolo Gaspar al frente, anunció que este es «un paso más hacia delante para la consolidación del Málaga CF en la parcela técnica del primer equipo». Un movimiento con el que el club ratifica su confianza en Pellicer desde que subiese al primer equipo a principios de este año y procedente del Atlético Malagueño.

Estas renovaciones también se extienden a los miembros de su staff técnico. Manolo Sánchez, de tan solo 28 años pero con una abultada experiencia en La Academia seguirá siendo el segundo de Pellicer, en la parcela física continuarán Enrique Ruiz, Manu Gestoso y Julio Rodríguez, preparador de cabecera del castellonense. Igualmente, Dani Lima seguirá encargándose de los entrenamientos y preparación de los cancerberos del Málaga CF.

Con este movimiento, la entidad malacitana gana estabilidad en el terreno deportivo para la próxima temporada y también en el ámbito institucional con el administrador José María Muñoz al frente del club, algo destacable teniendo en cuenta los últimos tiempos en Martiricos.

Pellicer llegó casi por sorpresa, como solución de urgencia para un par de semanas, quizá un mes, pero al final le han sobrado poco más de dos meses para prolongar poco a poco su estancia en el banquillo de La Rosaleda hasta el verano de 2021, siempre con el trabajo y la humildad como máximas en el día a día.



Ascenso inesperado

Los inicios de 2020 fueron convulsos en el Málaga CF. El entrenador por aquel entonces, Víctor Sánchez del Amo, se vio envuelto en un caso de extorsión tras filtrarse un vídeo suyo de contenido sexual. Un hecho que propició su salida del club, aunque la relación con la propiedad no era demasiado buena después la famosa rueda de prensa previa al partido de Oviedo en el que Víctor afirmó sentirse engañado por los mandatarios. El 11 de enero, el club destituyó al madrileño y colocó a Pellicer como interino, hasta entonces técnico del filial.

Ni el mismo Pellicer esperaba llegar al primer equipo y ser ratificado en dos ocasiones. «Siempre trabajaba y si tenía que llegar la oportunidad llegaría, pero no hay que pensar en lo que venga en el futuro sino en el trabajo diario, la verdad es que no me esperaba la situación en la que llegué al primer equipo», comentó hace unas semanas en una entrevista en La Opinión.



Hombre de la casa

Además de su buena predisposición a la hora de trabajar, Sergio Pellicer lleva ya varios años en el Málaga CF, sabe cómo funciona, conoce a los jugadores y hasta a los trabajadores de la entidad, aportando así una cercanía en el trato diario que ha hecho mella desde el primer momento.



Perfil tranquilo

En ningún momento de los cuatro meses que lleva Sergio Pellicer en el cargo ha subido el tono. Su trabajo está cimentado en la humildad y así se lo ha querido transmitir a los jugadores del Málaga CF, los de la primera plantilla y los canteranos que comienzan a formar parte de ella. Consciente de la situación por la que está pasando el club, el entrenador de Castellón no ha querido lanzar las campanas al vuelo en cuanto a los objetivos del equipo, ni siquiera cuando encadenó una racha positiva que invitaba a soñar con los playoff de ascenso a Primera. Controlando la euforia, Pellicer ha ido poco a poco cumpliendo objetivos para lograr esta renovación.



Datos estadísticos

Los inicios de Pellicer en el Málaga CF han sido encomiables. En sus primeros siete partidos logró cuatro triunfos y dos empates, logrando sumar 14 de 21 puntos posibles. La afición volvió a ilusionarse con tres victorias consecutivas que daban aire a los puestos de descenso, en casa ante Numancia y Racing y en casa del líder, el Cádiz. Racha que fue interrumpida por el Real Zaragoza el 8 de marzo, el último partido disputado por el Málaga CF antes del parón por el coronavirus.



Clima del vestuario

En las últimas semanas de Víctor Sánchez del Amo en el Málaga CF empezó a hacerse notable que la relación entre jugadores y cuerpo técnico no era la mejor. Con la llegada del nuevo entrenador, los miembros del plantel costasoleño se mostraron bastante contentos y convencidos de que el cambio repercutiría de manera positiva en el equipo. Y así ha sido hasta la actualidad.



La Academia

Conocer las categorías inferiores del club es, sin duda algunas, un plus que decanta la balanza en favor de «Pelli». Ha estado en juveniles, como ayudante del primer equipo con otros entrenadores y, en este último período, al frente del Atlético Malagueño. Con el filial, antes de entrenar al Málaga CF, esta temporada ha cosechado 8 victorias, 4 empates y 6 derrotas en 18 jornadas.

En cuanto se reanude la competición, Pellicer, su cuerpo técnico y los jugadores deberán asegurar la permanencia para dar un extra de estabilidad al Málaga CF. Y así, una vez concluyan las vacaciones que seguramente se tomen en julio, centrarse en el enorme y ilusionante proyecto del equipo blanquiazul.