Pellicer: "El camino es trabajar como si mañana no existiera"

Hace tan solo unos días, Sergio Pellicer fue ratificado como técnico del Málaga CF una temporada más hasta junio de 2021. También contará con su staff técnico al completo. Este lunes, después del primer entrenamiento grupal del equipo atendió a los medios oficiales del club para analizar la actualidad de la plantilla, el inminente regreso de la competición, horarios, filosofía de su cuerpo técnico y, por supuesto, mandó un mensaje de unión y motivación a la afición blanquiazul.

Después de la sesión de trabajo, Pellicer destacó que lo más importante fue volver a estar todos juntos. "Había jugadores que no habían coincidido entre ellos y gente que no se había visto. Esto ya es un motivo de alegría, de unión, de grupo, que simboliza la pasión por el fútbol, por este deporte".

La renovación también del cuerpo técnico le supone seguir desarrollando sus labores con un equipo en el que tiene plena confianza. "Los chicos nos han felicitado por una situación por la que estamos muy agradecidos todos nosotros, pero estamos pensando en el presente que es lo que a nosotros nos va a evaluar", destacó el míster. "Ha sido un buen reencuentro, una buena charla entre todos y luego hemos pasado el pasillo. Por ahí no se escapa nadie y transmite mucho el buen ambiente que hay y también esa responsabilidad que hay para en nada, en menos de una semana, estar compitiendo al máximo nivel".

En cuanto al estado de forma de los jugadores después de los meses de confinamiento, el castellonense remarcó su agradecimiento a los futbolistas por el buen nivel de forma y las ganas que trajeron. "Era como la primera vez que un niño se pone botas nuevas. Poder competir, hacer trabajo once contra once, que es lo que más se ajusta a la competición. Hemos tenido que parar por las ganas y la intensidad y eso es buena señal. Estamos muy contentos con la alegría y responsabilidad con la que el grupo ha venido".

La filosofía de Sergio Pellicer es la de ir trabajando y progresando diariamente. "Desde el primer momento que pudimos entrenar a nivel individual, nuestro mensaje ha sido ir día a día, vivir el ahora y así ha sido. Al principio veíamos la luz y ahora estamos dentro de ella. De aquí a nada estamos compitiendo y en tres días tenemos dos partidos. Cada vez hay más tensión, es normal, pero tenemos que disfrutar el momento y saber que cada día que venimos aquí a entrenar lo debemos hacer como si mañana no existiera y es lo que hemos vivido un poco con el COVID-19. Eso lo tenemos que trasladar a nuestra pasión. Ese va a ser el camino a seguir y nuestro mensaje. Tenemos que estar todos preparados. La palabra es responsabilizado y estar concienciado de que ahora viene la hora de la verdad", explicó el entrenador.

Además, el Málaga ya conoce la fecha y hora de sus dos próximos encuentros. Sobre ellos, Pellicer alegó que no busca excusas ni de día ni de temperatura ni de horario. "Los horarios son los que son y las fechas son las que son. Podemos tener una opinión personal, nos hubiera gustado tener algún día más de descanso en las primeras jornadas, pero no es así. Hay tres equipos como nosotros y es lo que viene y lo tenemos que afrontar con humildad y valentía. Somos sabedores de que vamos a vivir en una montaña rusa a nivel emocional y físico y debemos tener equilibrio. El que mejor equilibrio tenga es el que pueda sumar más puntos para lograr el objetivo, que todos sabemos cuál es. Una vez que se consiga el objetivo, mirar y soñar, pero primero hay que ir paso a paso".

Pero, sin duda, lo más extraño de esta vuelta será la ausencia de aficionados en las gradas, y Sergio Pellicer es muy consciente de ello. No obstante, afirma que ellos van "a sentir el aliento, la voz y el corazón de nuestros aficionados porque siempre han estado ahí, tanto de una manera presente como no presente. No tenemos ningún tipo de duda porque, después de este confinamiento y de que Málaga haya podido cambiar de fase, lo ves en la gente en la calle. Ves que están con el equipo, con los jugadores, con el Club. Todos los mensajes son de cariño. El mayor tesoro que tiene el Málaga es su afición y estará en nuestros corazones y en la cabeza tanto en La Rosaleda como fuera de casa".

Por último, comentó que afronta esta etapa centrado en la unidad del equipo. "Vamos a por todas día tras día, partido tras partido, pero vayamos todos de la mano. Han sido momentos para todos difíciles y tenemos que ir todos juntos y mirar hacia adelante. Cuando vengan momentos delicados, que tendrán que venir, habrá que saber superarlos con mentalidad positiva, no nos queda otra".