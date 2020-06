Luis Muñoz: "Quiero seguir aquí y dar lo mejor de mí"

Con la prolongación de la temporada 19/20 a causa del coronavirus, en el Málaga están moviendo ficha con los jugadores que finalizan contrato el 30 de junio. Uno de ellos fue el canterano Luis Muñoz, que además ha renunciado a la parte de sueldo correspondiente al periodo de tiempo extra de temporada.

En esta nueva normalidad de entrenamientos, Muñoz asegura estar "muy contento" de poder ver a todos sus compañeros. "Hay mucha emoción, dentro de un par de semanas empieza LaLiga y estamos todos con muchas ganas e ilusión por conseguir la primera victoria".

Este es un paso más para recuperar el ritmo de competición y según el canterano ahora pueden "hacer partidos completos, que es lo que más se asemeja a lo que vamos a hacer en los partidos de liga y estamos jugando once contra once. Hay más competición entre nosotros, que es lo que nos va a permitir estar en la mejor forma posible. Mañana vamos a jugar entre nosotros y tenemos muchas ganas e ilusión. Estamos todos dando el cien por cien".

Pero lo más importante es que el balón volverá a rodar en tan solo unos días. "Tenemos todos ya muchas ganas de que empiece a rodar la pelota y conseguir la primera victoria. Es verdad que son partidos muy seguidos y no estamos acostumbrados ni nosotros, ni los rivales, pero hay que llevar la competición de la mejor manera posible", destacó Luis Muñoz.

Sobre su ampliación de contrato hasta que finalice la temporada, el jugador asegura que "quería aportar y le dije a Manolo Gaspar que me quería quedar y así va a ser. Voy a esperar a que termine esto y a ver cómo salen las negociaciones. Mientras yo esté aquí voy a dar el cien por cien. Estoy muy agradecido a la afición por ver cómo se lo ha tomado. Quiero seguir aquí y dar lo mejor de mí".

Además, hizo hincapié que se ha criado en Málaga y por ello es "malagueño y malaguista". "Siempre he venido a La Rosaleda, he animado, he estado de recoge pelotas, etc Hablé con Manolo, él es una persona sincera y que va de cara, y con esas personas que cumplen conmigo, yo cumplo también. La afición me ha acogido muy bien y estoy muy agradecido a ellos y por eso voy a seguir aquí a dar lo máximo posible".

Luis Muñoz sigue manteniendo ficha de filial, pero tiene un hueco fijo en el once de Pellicer y la afición le aprecia. "Estoy muy contento por ver cómo se lo ha tomado la gente, viendo cómo me arropan y la verdad es que estoy muy agradecido", comentó.

Como miembro de La Academia, manda un mensaje para los futbolistas más jóvenes de la cantera blanquiazul: "Tienen que saber que tienen que rendir porque pueden tener la oportunidad en cualquier momento y pueden quedarse aquí con nosotros. La ilusión, como la de cada niño, será la de debutar en La Rosaleda y para eso hay que luchar mucho y saber que pueden tener la oportunidad. Lo están haciendo muy bien y hay que arroparlos como si fueran uno más de nuestro equipo".

Por último, destaca que su decisión de quedarse y terminar la competición la tomó "con el corazón" y remarcó que espera poder continuar en el equipo de Martiricos.