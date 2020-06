Muñoz: "Con la devolución de los préstamos no tendríamos problemas para este año"

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF desde hace ya más de tres meses, realizó su primera aprición pública ante los medios para explicar la situación actual en la que se encuentra el club y sus impresiones tras sus más de 100 días al frente del barco blanquiazul. En una extensa rueda de prensa, quiso comenzar agradeciendo el trabajo realizado a todos los integrantes del club, destacando el papel de Sergio Pellicer, entrendor, y Manolo Gaspar, director deportivo, durante estos meses de confinamiento. "Me gustaría dar las gracias a los cuatro directores de área del club. También al doctor Pérez Frías y Martín Aguilar. No soy un hombre público, no he venido a hacer un postureo. Estamos en un procedimiento judicial, criminal. Se persiguen delitos. Cualquier expresión o respuesta inadecuada puede entorpecer el proceso. Me lo ofrecieron y dije que sí. Sabía a lo que venía. Es un problema grande, es un marrón. Me dijeron que todos llevamos un presidente de Gobierno en el cuerpo, un entrenador de fútbol y ahora un administrador judicial, me hizo gracia", dijo en el inicio de su comparecencia.

Muñoz lleva más de tres meses en el cargo y cuenta cómo han sido sus primeras semanas en el club. "Llego en un momento complicado. Me encuentro un entrenador interino y director deportivo que no existe. Manolo Gaspar era secretario técnico. Me encuentro una reunión de 15 personas, de coordinadores de áreas, hablando de cosas sin sentido. Hay una desconexión bastante grande en los departamentos. Había que reestructurar el Málaga en cuatro grandes áreas, más los servicios médicos y la Fundación. Me preocupa el femenino. Me manifiestan que se encuentran al margen del club. Les leo la parte en la que hablo del femenino, está integrado en el Málaga. A Manolo Gaspar le pido que me ayude en todo lo que es el área deportiva del club. Manolo siempre ha dado un paso para adelante" asegura.

Después, en el turno de preguntas, el administrador judicial quiso contestar a todos los medios de comunicación durante el tiempo que fuese necesario para esclarecer todas las dudas del presente y futuro blanquiazul que podían ser despejadas, teniendo en cuenta el escenario actual con el proceso judicial que apartó a los Al-Thani de la gestión de la entidad siempre presente.

Rechazo de la Audiencia al recurso de los Al-Thani. "No tengo conocimiento oficial del rechazo al recurso que había planteado la asistencia legal de la familia Al-Thani. Lo que ayude a dar estabilidad es bienvenido. Su señoría fue coherente en su desarrollo".

ERE. "LaLiga me dice que estamos desfasados en el límite salarial. No se ha solucionado en cuatro ventanas. Estamos desproporcionados en gastos de estructura. Estamos esperando que resuelva su señoría sobre el tema de las casas de los Al-Thani. Todo nos ayuda a salvar el Málaga. Le puse de manifiesto a LaLiga que no podía descendernos. No se hizo público, se podía modificar. Ahora ya lo podemos decir. El Málaga necesita dinero en los próximos meses, es problema de tesorería".

Críticas de Al-Thani. "De lo que no me viene vía juzgado no hago caso. Hace poco estábamos en el despacho y comentamos que había un comunicado de la agencia del jeque. Les dije que no fuéramos a comer. Lo que tiene que llegarme que me llegue vía juzgado. Hay que trabajar mucho para sacar esto adelante. Siempre que se ha pedido algo he contestado convenientemente. Siempre con argumentos. Llevo más de 30 años ejerciendo. Mi terreno de juego es el juzgado".

Posibilidad de descenso deportivo. "El riesgo de desaparecer sería también quedándonos en Segunda. La estructura es insostenible. LaLiga nos casi monitorizados. No va a haber traspasos, será algo excepcional. El margen de maniobra será menor. Pero no es definitivo. Yo trabajaría en Segunda B si lo decide su señoría. El compromiso de Manolo Gaspar y Sergio Pellicer es en Primera, Segunda y Segunda B".

Cómo conseguir recursos económicos. "Con mucha imaginación. Hay cosas que no pudo decir y otras que no quiero decir porque están en la cocina. Todavía no lo podemos contar. Fue de las primeras llamadas de LaLiga, el problema del límite salarial. A ver qué partes podemos utilizar, en ello estamos trabajando".

Límite salarial. "El problema de la liquidez es lo que viene en los próximos meses. Con el tema del límite salarial recibimos un burofax de LaLiga abriendo un proceso sancionador por incumplimiento. LaLiga nos tiene prácticamente monitorizados. El límite salarial será superior del que tenemos planteados. De las primeras cosas que me encontré fue el límite salarial y la venta de Antoñín, menos mal que se vendió. Ahora no se vendería por estas circunstancias".

Junta de accionistas. "La podríamos haber hecho por videoconferencia, pero entiendo que será complicada. Nos podemos encontrar a los Al-Thani, Bluebay, Pequeños Accionistas... Se tuvo que hacer en diciembre, se desbloqueó la auditoría y a partir de ahí pudimos convocarla. Cuando haya estabilidad sanitaria se realizará".

¿Era necesaria su llegada al club? "Eso no lo puedo contestar, le doy la vuelta. El informe de la policía lo dice y su señoría es muy clara. Era una necesidad. Su señoría tuvo que estar muy segura de tomar la medida. La Audiencia Provincial ha confirmado dicho auto. Mi nombramiento es por seis meses, la renovación es automática".

Fundación del Málaga CF. "La Fundación tiene un saldo pendiente con el Málaga, pese a ello hay dinero para iniciar la obra de la Fundación. La Fundación no fue intervenida. No se hizo. Decidí intervenirla yo. Nombré tres nuevos patrones. Se me dio un poder para representar a la Fundación, lo hicimos el 20 de marzo aproximadamente. Revoqué todos los poderes vigentes".

Ampliación de capital. "Es viable. En una junta de accionistas. Hay menos de los que parece, pocos me han llamado. Alguno me ha llamado para interesarse por el procedimiento, pero podría ser una opción. A todo el mundo le digo lo mismo, yo no tengo acciones del Málaga, en este caso al que tenga la mayoría del capital social, Al-Thani tiene el 51% de las acciones. Primero acuden los accionistas, Después podrá acudir cualquiera. Lo determina la ley, no varía en las sociedades deportivas.".

Ejecución provisional de la sentencia de BlueBay. "Tenemos una ejecución provisional de la sentencia, hay un recurso planteado. Nos hemos visto obligados a inscribir esa sentencia. Tendrán que dirimir ellos, es un problema de NAS Spain en estos momentos. NAS Football tiene acciones que no están en esa controversia, no puedo contestar sobre ese tema".

¿Optimismo? "Soy optimista por naturaleza. He visto trabajar a Sergio Pellicer, la preocupación por los jugadores, por que no paren. Les veo trabajar. Veo a los preparadores físicos. Al analista, a los utileros... al equipo médico, al resto de fisios. Salen corriendo a por el que le moleste una rodilla. Están pendiente de todo, esto no puede salir mal. No se pueden imaginar el control que tenemos, han recibido información a diario. Hemos trabajado como titanes en el confinamiento. Esto no puede salir mal, hay que trasmitir tranquilidad. Prefiero no leer porque no puedo contagiarme de noticias que no pueden ser correctas. Está todo muy pensado. El viernes empezamos y hay que ganarle al Huesca sí o sí, porque si no el año que viene podemos no estar ninguno aquí".

Público en La Rosaleda. "Hay que tener cuidado, me gustaría que estuviese lleno pero no se puede. Pero es algo serio. Hay que tener mucha cabeza con eso. Hubiese sido importante tener público, pero Sergio no quiere hablar de excusas. Nos encantaría tener público. El problema será meter 8 0 9.000 personas, tenemos más abonados. Estoy deseando que el público vuelva a La Rosaleda. Nos estamos moviendo, tendremos que hacer sorteos y alternar. No podemos hacer distinciones. Es complicado. Es marrón tras marrón. Acudimos a todas las reuniones de LaLiga".

Ingresos y devolución de abonos. "Lo primero que estamos pensando es cuándo vamos a volver a competir, pero hasta diciembre y enero no podemos contar con ingresos de abonos y taquillas. Tenemos que saber cuántos abonados quieren recuperar de alguna forma, nos preocupa a diario. Va a depender de la liquidez que tengamos".

Femenino. "La segunda entrenadora del femenino será ahora la primera entrenadora. Tiene una ilusión terrible. Su malaguismo le va a hacer ganar más de un partido".

Préstamos de los Al-Thani. "No tengo nada a favor ni en contra de la familia Al-Thani. Tengo que hacer mi trabajo, si creo que alguien me debe dinero tengo que cobrarlo. Con ese dinero no tendríamos problemas para este año. No me ha dado traslado de eso el juzgado. Han presentado un inmueble en Doha y un calendario de pagos de 15 años. Su señoría dará traslado a las partes".