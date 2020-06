Las obras de La Academia podrían retomarse en julio

Las obras de la ansiada ciudad deportiva en Arraijanal podrían retomarse el próximo mes de julio, según ha confirmado José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, durante su comparecencia ante los medios este lunes. "La situación está solucionada desde el punto de vista jurídico. Nos queda un mes de ajuste y creo que podremos empezar, si no no lo diría. No se ha cumplido nada de lo que se pactó en la licencia de obra. Nos gustaría iniciar en julio parte de las obras. Sería la Fundación la que haría ese trabajo", afirmó.

Hace unos días fue Noelia Losada, concejala de de Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Málaga, la que aseguró que los trabajos en Arraijanal se retomarían "en breve", y ahora es el propio club el que confirma estas intenciones para que las máquinas continúen las labores el mes que viene. Desde finales de 2018 las obras están totalmente paralizadas pese a la promesa de Richard Shaheen, ex director general, de que el marzo pasado ya habría un campo disponible.

Este pasada semana, La Opinión publicó un reportaje con fotos actuales de cómo se encuentra la zona, donde solo se ven varias estructuras de cemento que se levantaron hace ya más de un año y medio, antes de que la constructora Bilba decidiera parar las obras por desconfianza en los pagos. Ahora, el dinero (4,4 millones de euros) ya está en poder de la Fundación del Málaga CF, la titular de los terrenos, para que el proyecto se pueda retomar.

"Ha habido una entrevista con Gaspar y Duda sobre el sentimiento de La Academia. Málaga siempre ha sido una cantera importante. Tenemos una situación de tesorería complicada, pero hay que fomentar la cantera. Queremos crear una escuela de padres. Tenemos que ser ejemplo. Cualquiera debe ser ejemplo", añadió Muñoz sobre las intenciones del club y la necesidad de contar con una cantera potente, para lo que es necesario proseguir con la construcción de La Academia.