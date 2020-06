"Si el club necesita venderme, no tengo nada que hacer"

El centrocampista albanés preferiría quedarse en el Málaga CF, aunque es consciente de la realidad de la entidad.

Desde que llegase al primer equipo, Keidi Bare ha conquistando un terreno que lo coloca como uno de los jugadores más importante del Málaga CF. Tanto es así que en la última ventana de fichajes el Getafe, que a día de hoy está en puestos europeos, se interesó por él. Ahora, a falta de solo un día para recibir al Huesca en La Rosaleda, el canterano albanés analiza en La Opinión de Málaga la inminente reanudación liguera y todo lo sucedido en Martiricos en los últimos meses.

P ¿Cómo vive Keidi Bare las horas previas a volver a la competición?

R La verdad es que estoy bien y ya han empezado los días normales como antes, estoy esperando ansioso a que llegue el viernes para que podamos jugar un partido de fútbol, lo peor es que va a ser sin aficionados.

P Cuéntenos cómo pasó los días de confinamiento.

R Al principio fueron unos días muy duros, era la primera vez que entrenaba solo, sin mis compañeros y fue complicado pero me acostumbré. Trabajé muy duro en esos días para llegar con la mejor forma posible a los entrenos. La verdad es que con esta nueva situación, no solo yo sino también el resto de jugadores, lo hemos pasado mal. Pero bueno, lo más importante es que estamos viendo un poquito de luz al final del túnel.

P ¿Qué fue lo que más le impresionó del protocolo de seguridad cuando volvió a La Rosaleda?

R Para nosotros era una cosa nueva entrenar con mascarillas y con guantes, no me sentía bien, estaba incómodo. Pero una semana después ya no las teníamos que llevar para entrenar, solo para los desplazamientos.

P ¿Cómo se encuentra personalmente? ¿Cómo valoraría el estado físico de sus compañeros?

R A nivel personal me encuentro muy bien, me siento preparado para que empiece ya LaLiga porque tengo muchas ganas. Mis compañeros también están muy bien físicamente y espero que el viernes sigamos con esa actitud con la que estamos entrenando todos los días para estar lo mejor posible. Ya todos sabemos que jugar los partidos es algo muy importante para nosotros.

P También habrá más partidos en menos días y a temperaturas más elevadas, ¿trabajan ese aspecto en los entrenamientos?

R Bueno, aquí en Málaga siempre hacer calor, estamos acostumbrados porque casi todo el año hace calor . Lo que hemos hecho es entrenar en los horarios en los que tenemos partido y se está bien. Lo más importante es que vamos a jugar y, a mí a nivel personal, no me importa el calor, lo que más me importa es jugar y que acabe esta situación para que podamos volver a la normalidad.

P En esta recta final de la temporada, que además será muy concentrada y competida, ¿cuál cree que es el objetivo del Málaga?

R Tenemos que seguir partido a partido, nos toca el viernes el Huesca y tenemos que hacer un buen partido para sacar puntos, unos puntos que ahora son muy importantes. La verdad es que si estamos concentrados y trabajamos mucho vamos a conseguir algo bueno, pero partido y partido y ya veremos qué pasa.

P Tiene ficha de canterano pero lleva tiempo siendo un fijo en el primer equipo, ¿cree que la Federación aceptará la petición de eliminar la restricción del uso de jugadores del filial?

R Bueno, lo he visto pero la verdad es que no sé. No es tan fácil porque todos los equipos van a querer lo mismo, pero también deben entender que la situación del Málaga CF es muy difícil en este sentido. Espero que sea posible.

P Su nombre sonó mucho en el mercado invernal de fichajes, hubo clubes de Primera interesado en usted... ¿Dónde se ve la próxima temporada?

R Sí, es verdad que había equipos pero aquí siempre he dicho que el club manda. Si ellos necesitan el dinero o lo que sea no tengo nada que hacer, al final si el club me dice «Keidi, te tienes que ir», me tengo que ir y ya está. Me encanta estar aquí, me siento muy bien, me siento muy querido y me gustaría muchísimo estar aquí.

P La afición en los últimos partidos estaba totalmente entregada, ¿será el Málaga uno de los grandes perjudicados por jugar sin público?

R Sí, tenemos una afición de 10 que nos apoya en todos los lados, en las buenas y en malas. Este año la situación ha sido muy difícil y ellos han estado ahí siempre con nosotros. Ellos para nosotros son el jugador número 12, todo el equipo y yo los echaremos de menos porque nos motivan, eso para un jugador es muy importante y ellos lo saben hacer muy bien. Creo que va a ser un poquito difícil, pero hay que acostumbrarse.

P Aunque la afición sea necesaria, ¿le preocupa que puedan concentrarse varios grupos de seguidores el viernes en los aledaños de La Rosaleda?

R No sé qué harán, pero ahora mismo lo más importante es la salud. Nosotros sabemos muy bien que ellos están siempre ahí con nosotros dentro o fuera del estadio.

P Este año el club ha vivido muchos cambios (el entrenador, la entrada de la administración judicial..), ¿cómo los valora?

R El míster Pellicer nos está ayudando y yo me encuentro muy bien con todo el mundo. No quiero meterme en quién ha venido o quien no, eso son cosas del club y ellos lo saben mejor que yo.