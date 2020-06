Negativa de LaLiga a la petición del Málaga sobre las fichas profesionales

Revés de LaLiga al Málaga. El club blanquiazul solicitó dejar sin efecto la norma que obliga a tener en todo momento al menos siete jugadores profesionales sobre el césped, propuesta que ha sido rechazada de forma verbal por la patronal, que no plantea ningún cambio en ese aspecto por el momento.

El escenario actual con el riesgo de contagios por coronavirus presente y la probabilidad de lesiones elevada por la acumulación de partidos de estas próximas semanas llevó a la entidad de Martiricos a enviar de manera formal esta petición a la RFEF, pero no ha obtenido el visto bueno de LaLiga. La propia Federación ha eliminado esta norma que impide utilizar a más de cuatro canteranos a la vez sobre el césped en los play off de ascenso a Segunda y Segunda B, pero en el fútbol profesional también debía contar con el beneplácito de LaLiga, algo que no ha ocurrido.

El Málaga cuenta solo con 18 futbolistas con ficha profesional, y para el encuentro de este viernes frente al Huesca, primero tras el parón, ya tiene a varios jugadores muy tocados (Luis Hernández y Aarón Ñíguez) y otros cuya presencia está descartada (Benkhemassa y Pacheco), por lo que es muy probable que Sergio Pellicer cuente solo con 14 jugadores aptos del primer equipo. El riesgo para el Málaga llegará si en los próximos días y semanas tuviera que afrontar un brote de coronavirus o bien una plaga de lesiones que dejara a la plantilla en cuadro.

Este es un problema que lleva arrastrando todo el curso el equipo blanquiazul, problema incrementado con las circunstancias actuales. De momento, no hay comunicación oficial, pero en el club ya saben que LaLiga no está por la labor de atender su petición. Lo que sí ha cambiado es el hecho de permitir hasta cinco cambios durante los encuentros y 23 jugadores en la convocatoria oficial del partido.