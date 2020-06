Mal arbitraje, pero también errores muy graves en el Málaga

Los pupilos de Pellicer no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos después de tres meses sin competición en La Rosaleda.

La polémica del VAR acabó de desquiciar a muchos futbolistas.

El retorno a la competición ofreció para el Málaga CF más sombras que luces, muchas más. La polémica abierta por el colegiado Moreno Aragón, al que poca ayuda pareció prestarle el VAR, no puede ocultar errores muy graves que finalmente condenaron al equipo adiestrado por Sergio Pellicer. Pocos destellos positivos encontramos tras un partido para olvidar, cuya mejor lectura es la proximidad del choque en Tenerife. Puntuar mañana sería la receta perfecta para pasar página.

Después de tres meses sin competir y con esa poca confianza que entraña saltar al campo sin mucho margen de error respecto a las plazas de descenso, lo peor que te puede ocurrir es encajar un tanto en los primeros minutos de juego. Seguro que el adiestrador blanquiazul había alertado de esta posibilidad incluso durante la última charla, antes del pitido inicial. Pero los desajustes en ese primer remate a portería, sin que Munir tampoco lograse estar a la altura de las circunstancias, ya pusieron cuesta arriba ese choque contra uno de los candidatos a volver a la Liga Santander por la vía rápida.

Son muchos los condicionantes que tenía esta «vuelta a la normalidad» en La Rosaleda. No podemos ocultar la dificultad que entraña salir al terreno de juego con la enfermería llena y una plantilla tan corta. Tener que afrontar estos últimos 11 encuentros ligueros a dos jornadas por semana y sin un colchón de futbolistas profesionales entraña todo tipo de obstáculos. Pero antes de la derrota contra el Zaragoza que daría paso al estado de alarma, Pellicer había conseguido reajustar las piezas y configurar un Málaga bastante difícil de doblegar.

Todo lo contrario se mostró contra la SD Huesca. Fue especialmente vulnerable de inicio, pero a partir de tener todo de cara, también. Logró lo más difícil en la primera parte, pero ni aún así. Tras sacudirse la presión, llegar al área contraria con la solvencia de un Juanpi en su mejor versión y plantarse con un jugador más, al ser expulsado Juan Carlos, Sadiku empató de penalti. Otra vez se acercaban entonces los instantes siempre determinantes.

Tanto el comienzo de cada parte como esos últimos suspiros de cada descuento deciden muchos puntos. Y esta vez volvió a ser así. A punto de ir hacia el vestuario, con el tiempo de descanso casi cumplido, despegó de manera infantil su brazo Diego González para propiciar un nuevo penalti, a raíz de la caída de Raba en el área. El propio jugador visitante se encargó de engañar a Munir para volver a colocar por delante a los aragoneses.

Pero como a perro flaco todo son pulgas, si quedaban esperanzas de ver a un Málaga CF más entonado, con un futbolista más, a lo largo de la segunda parte, todo se esfumaría en un contragolpe. Porque hay que reconocer, no obstante, que tras salir de vestuarios se vio un conjunto mejor plantado. Los oscenses plantearon esa inferioridad numérica, que no en el marcador, agazapados. Así se vio a una escuadra blanquiazul más cómoda y que empezaría a buscar los balones colgados al área visitante.

Parecía el choque propicio para volver a equilibrarlo. Hasta que casi al cumplirse la primera hora de juego, un velocísimo contragolpe guiado por Rafa Mir se saldaría con una nueva cartulina roja, esta vez a David Lombán. No se apreció contacto alguno, pero la acción no sólo sirvió para equilibrar fuerzas, sino que acabó de desquiciar a los blanquiazules. Ni la entrada de Renato, Mikel Villanueva y Buenacasa sirvió para darle la vuelta a la situación. Al contrario, Rafa Mir aprovechó que Munir no midió bien en su salida y consiguió el tercero de los oscenses.

El mejor análisis posible parte de que el margen para mejorar es amplísimo. Y es ahora, disputados sendos duelos contra Zaragoza y Huesca, cuando vienen en el calendario rivales directos por la permanencia, Tenerife, Extremadura o Lugo, propicios para recuperar la alegría.