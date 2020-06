Lombán califica de "importantísimo" el partido contra el Extremadura

El defensa del Málaga David Lombán afirmó este jueves que el partido del sábado ante el Extremadura (21.45 horas) "es importantísimo" en la lucha del equipo por alejarse de la zona de peligro, al visitar La Rosaleda un rival que es penúltimo y del que sólo le separan siete puntos.

"Cada tres puntos que consigamos a estas alturas son importantísimos para nosotros", dijo Lombán en unas declaraciones facilitadas por el club malaguista, en las que el zaguero asumió que el equipo ha tenido un mal regreso a la competición después de una derrota en casa ante el Huesca (1-3) y de un empate en la visita al Tenerife (0-0).

Para el defensa asturiano, "hay que hacer mucha autocrítica" y "corregir los errores" que en esta reanudación de LaLiga SmartBank está cometiendo el cuadro malagueño.

Lombán fue expulsado en el primer partido contra el Huesca, después del parón de la competición por la pandemia de coronavirus, aunque el Comité de Competición aceptó las alegaciones presentadas por el Málaga y dejó sin efecto su sanción por la tarjeta roja que le mostraron, con lo que pudo jugar en el Heliodoro Rodríguez López.

"Fui el protagonista de la acción, pero ya sabía que no era justa la roja. No soy un jugador que sea demasiado tarjeteado y esa acción la consideré muy injusta en ese momento, pero, por suerte, no nos perjudicó y ahora está totalmente olvidado", explicó.

El central también confió en que, "a partir de ahora, las decisiones" arbitrales "sean lo más justas posible" y no les "perjudiquen".

El Málaga también sufrió otra expulsión en el enfrentamiento del pasado lunes ante el Tenerife al ver dos amarillas el mediocampista albanés Keidi Bare, que no podrá enfrentarse al Extremadura.

Para ese partido, es complicado que el técnico Sergio Pellicer pueda contar con el defensa Luis Hernández, a pesar de que en las últimas horas se ha incorporado progresivamente al trabajo con el grupo después de haberse perdido las dos primeras jornadas, tras el parón de la liga, por una tendinopatía del psoas iloaco de la pierna derecha.