La necesidad por bandera

En cada nuevo encuentro que afronte el Málaga CF más cerca del final de la Fase Regular se dejará sentir como la tensión aumenta en busca de lograr el objetivo prioritario de la permanencia. Solo quedan nueve jornadas para que concluya el campeonato y los equipos empiezan a notar como cada punto en juego empieza a ser vital de cara a la clasificación definitiva. Cada vez hay menos margen de error y la obligatoriedad de sumar de tres en tres sube, sobre todo en un choque como el que afrontan esta noche (21.45 horas/Movistar LaLiga) los de Sergio Pellicer ante un rival directo de la zona baja de la tabla, el Extremadura.

El conjunto blanquiazul acumula ya cuatro jornadas consecutivas sin ganar, y no puede haber una quinta si de verdad no quiere verse metido en una situación límite. El parón no ha sentado bien a los malagueños, que han comenzado este sprint final con una derrota en casa ante el Huesca y un empate muy sufrido en Tenerife, por lo que vencer esta noche al conjunto de Almendralejo se antoja imprescindible para abrir algo de hueco con la zona de descenso, que en estos momentos está a solo dos puntos.

Los de Pellicer afrontan hoy un partido de esos que se suelen llamar «de seis puntos». Un duelo directo donde tienen tanta importancia los tres puntos que puedes sumar como los tres que deja de subir a su casillero un rival directo, en este caso por mantener la categoría. Y además, en caso de ganar, los blanquiazules se llevarían el botín extra de llevarse el average particular tras el 0-0 de la primera vuelta en el Francisco de la Hera.

Si necesitado está el equipo costasoleño -15º con 39 puntos-, más aún lo está el cuadro dirigido por Manuel Alfredo Mosquera, que es penúltimo en la tabla con solo 32 puntos, a cinco de la permanencia, marcada por el Lugo con 37. El partido, por tanto, es vital para uno y otro conjunto y el Málaga deberá meter esa «marchita» más para llevárselo y dejar casi en la lona a los extremeños.

Está por ver por qué once apostará Pellicer para esta nueva batalla con la que no podrá contar con Keidi Bare, por su expulsión en Tenerife, además de con los lesionados Luis Hernández, Pacheco, Benkhemassa y Ramón. Para suplir la baja del albanés lo más probable es que el míster se decida por juntar a Luis Muñoz con Adrián el doble pivote y utilice a Juanpi como acompañante de Sadiku. Así, Diego González volvería al centro de la zaga junto a Lombán tras la nefasta actuación de Mikel y Juankar volvería al lateral izquierdo. La duda podría estar en el otro costado, donde Pellicer deberá elegir entre Cifu e Ismael Casas. Y por las bandas en parcela ofensiva, Tete Morente parece fijo y en el otro costado podrían entrar Renato o Hicham si finalmente Juanpi juega en posiciones interiores.

El Extremadura, que tampoco ha ganado desde que retornó la competición oficial, contará con la baja de Fran Cruz en defensa. Mosquera recuperó en el último encuentro a hombres importantes en sus filas como Lomotey o Nono, que ya gozaron de minutos en la derrota frente al Albacete y podrían volver al once titular.