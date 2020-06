Buenacasa: "Espero que pronto llegue el gol y la victoria"

Sergio Buenacasa no ha tenido mucho tiempo de dejar su impronta en Martiricos, pero asegura trabajar con determinación para tener más minutos en el césped.

En cuanto a su momento personal, destaca tener "la ilusión de jugar siempre, espero hacerlo cada vez mejor. Me voy sintiendo cada vez mejor y cada partido que pasa estoy con más ganas todavía. Espero que pronto llegue el gol, la victoria del equipo, y podamos tirar más para arriba".

El rival de mañana será un CD Lugo en descenso y muy necesitado. "Es un partido vital, llegamos al tramo final y estos enfrentamientos directos. Nos van a marcar mucho, porque no solo son tres que sumas tú, si no tres que puede sumar el rival. Estos partidos tenemos que salir a morir y a llevarnos los tres puntos de Lugo, porque son fundamentales para asegurarnos la salvación cuanto antes", comenta el delantero.

Sobre su participación en el Anxo Carro, Buenacasa hace hincapié en que "depende del tipo de delantero y el juego que salgas a hacer. Da la sensación de que son campos más pequeños, pero cumple las medidas reglamentarias y no hay tanta diferencia. Es más la sensación de atosigamiento, de que es pequeño, no hay espacios y cualquier balón es peligroso. Vamos a intentar sacar partido de eso, adaptarnos al campo y a todas las circunstancias que se den, porque no hay excusas y hay que empezar a sumar de tres".