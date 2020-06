Punto de inflexión en Lugo

El margen de maniobra cada vez es menor para el Málaga CF. Las semanas pasan, la fatiga y el cansancio aumentan, pero todavía no se está logrando dar los pasos para apuntalar la permanencia a la categoría. Así, el club de Martiricos no tendría que llegar ahogado a las últimas jornadas de esta temporada, marcada por el parón a raíz del coronavirus y la enorme exigencia física y mental para cumplir con el calendario.

En las últimas jornadas, poco o nada se avisto de aquel Málaga CF que en febrero logró una racha positiva de resultados que invitaban a soñar. La derrota ante el Zaragoza, último encuentro antes del confinamiento, los posteriores meses de trabajo en casa y readaptación a la nueva rutina y los últimos partidos han dejado al conjunto blanquiazul en el dique seco de las victorias: ya acumula cinco jornadas sin ganar. Esto ha colocado a los de Pellicer a solo tres puntos de los puestos de descenso y, por ello, el choque de esta tarde ante el Lugo se presenta como un punto de inflexión. El equipo necesita más que nunca ganar y cambiar el guión que hasta ahora ha protagonizado.

Y como ya sucediera en la jornada anterior, el Málaga tendrá que medirse ante un equipo que se encuentra tanto o más necesitado de puntos que él. El Lugo de Curro Torres ya encadena dos derrotas consecutivas que lo deja en puestos de descenso. Con rivales tan vulnerables hay que prestar muchísima más atención: para muestra, la actuación del Extremadura en La Rosaleda el pasado sábado.

Para esta cita, Pellicer ha vuelto a tener que resolver un cubo de Rubik para encajar a sus hombres disponibles.Hay bajas de relevancia: Luis Muñoz será baja tras lesionarse en el último partido, Luis Hernández no se encuentra al 100% y Tete Morente, que está rindiendo a gran nivel, no podrá estar en el terreno de juego por detalles contractuales con el equipo gallego. La parte positiva es que Keidi Bare regresará al once malaguista tras cumplir sanción. También es positiva la convocatoria del canterano Cristo después de ocho meses arrastrando una complicada pubalgia.

En la convocatoria, cargada de canteranos, faltan los dos descartes de última hora. Sea como fuere, todo el apoyo físico y moral que pueda tener el Málaga se antoja vital para poner una marcha más en el camino hacia la permanencia.