La capitana Adriana Martín no continuará en el Málaga CF Femenino

En plena reestructuración de cara a la temporada 2020/21, el Málaga de Nati Gutiérrez sufre su primera gran baja. Adriana Martín, que hasta ahora ha ejercido como capitana no vestirá la elástica blanquiazul la próxima temporada.

Adriana llegó en 2017 como gran nombre para el proyecto blanquiazul en la máxima categoría del fútbol femenino español. Su compromiso dentro y fuera del campo han sido intachables, llevando en todo momento por bandera los valores del malaguismo.

Tan fuerte ha sido la relación entre Adriana Martín y el Málaga CF, que la propia jugadora emitió una carta para despedirse en primera persona del club y agradecer todo el cariño y afecto que ha recibido durante esta etapa.

«Malaguistas...Hoy es un día muy triste para mi. Con lágrimas en los ojos me despido de la que ha sido mi casa estos últimos 3 años.

Desde el primer día que supe que el Málaga era un club especial y el malaguismo se grabó a fuego en mi corazón. A cientos de kilómetros de casa, sentí que tenía un hogar, encontré con vosotros una nueva familia.

Gracias cada persona que forma parte de este gran club; cada miembro de su Directiva, a todos sus empleados y empleadas, Consejeros, a todos mis técnicos y compañeras por haberme dado la oportunidad de defender este escudo y crecer tanto personal como profesionalmente. Un escudo que he defendido con un tremendo orgullo. Por el que me he entregado cada día al máximo tanto dentro como fuera del campo, y con la felicidad absoluta de lucir el brazalete de capitana y lo que eso representa, intentando hacerlo como mejor he sabido.

A la afición, por haber estado de manera incondicional siempre a nuestro lado. Especialmente a la Peña Coraje y Corazón por su cariño, por ser nuestro soporte, nuestra fuerza y nuestro aliento en todo momento, sin importar las condiciones climatológicas o los resultados»

Después de una afectuosa mención a los miembros del equipo Genuine, con quien ha compartido varias experiencias, la jugadora realizó una particular versión del lema del club «Memoria, compromiso y fe». Por último, Adriana Martín aseguró que le hubiese encantado colgar las botas en Málaga, aunque asegura que «la situación no me ha dejado otra alternativa».