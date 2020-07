En cuadro a por la salvación

Buenacasa sustituirá en ataque al sancionado Armando Sadiku.

El Málaga CF buscará el más difícil en su visita de esta noche a Vallecas. Con el impulso moral de su última victoria en casa ante el Girona, quinto clasificado, pero con el equipo en cuadro por las lesiones y sanciones, los de Sergio Pellicer intentarán rascar un resultado positivo de su visita al campo madrileño para dar otro pasito más hacia la permanencia otra temporada en Segunda División.

La misión es complicada pero el premio de puntuar, y si puede ser ganar en Vallecas merece, al menos, intentarlo. El Málaga llega muy lastrado al encuentro por las múltiples lesiones y las bajas por sanción de hombres tan importantes como Adrián y Armando Sadiku. Eso ha provocado que Pellicer solo cuente con 12 jugadores con ficha profesional y haya citado a 13 canteranos, de los cuales tendrá que descartar a dos antes del choque. A las ausencias ya mencionadas del capitán y el 'pichichi' blanquiazul se unen las de Luis Hernández, Boulahroud, Luis Muñoz, Aarón Ñíguez y Pacheco por diferentes problemas físicos.

Estas bajas provocarán que el míster castellonense tenga que buscar alternativas en su once ante la no presencia de titulares habituales. Lo lógico es que Pellicer siga apostando por ese esquema con tres centrales que tan buenos resultados en defensa ha dado en los dos últimos encuentros -0-0 en Lugo y victoria por 2-0 ante el Girona-. Con Luis Hernández todavía lesionado, serán de nuevo Lombán, Diego González y el filial Juande los que partan de inicio en la zaga, escoltados por Cifu y Juankar como carrileros. En el centro del campo hay más dudas. Las bajas de Adrián y Luis Muñoz dejan a Keidi Bare sin sus acompañantes habituales. Pellicer tiene múltiples opciones: retrasar a Juanpi, apostar por Benkhemassa o Rolón en un once más defensivo o dar entrada al canterano Ramón, ya totalmente recuperado de la lesión en el hombro. Y arriba, Sergio Buenacasa será el sustituto de Armando Sadiku en punta de lanza y por las bandas jugarían Tete Morente -indiscutible en estos momentos- y o bien Juanpi o buscar una alternativa si el venezolano jugara más retrasado. En ese caso podría ser Renato el inquilino del costado diestro del ataque.

El conjunto blanquiazul llega con la moral por las nubes tras el triunfo frente al Girona y acumular ya cuatro jornadas sin perder. Tras caer frente al Huesca en la vuelta a la competición tras el parón, los malagueños suman seis puntos de los últimos 12 posibles, que le han dejado tres por encima del descenso a falta de seis jornadas para terminar el campeonato. Dos victorias más podrían dejar prácticamente garantizada su permanencia en Segunda otro año más.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega perder frente al Alcorcón (3-2) pero con las opciones intactas de colarse en el play off de ascenso. Los de Paco Jémez, ampliado recientemente hasta final de curso, están a solo tres puntos del sexto clasificado. El técnico cordobés contará con el inconveniente de tener lesionados a sus dos laterales derechos -Tito y Advíncula- y deberá reconvertir la posición de algún jugador o cambiar su esquema habitual. Por contra, recupera en la portería al macedonio Dimitrievski tras cumplir sanción.

Pendientes de los apercibidos

El Málaga jugará en Vallecas con un ojo puesto en el encuentro de la siguiente jornada frente al Albacete en La Rosaleda. Ese encuentro ante un rival directo se antoja clave para la permanencia. Keidi Bare, Diego González y Mikel Villanueva llegan al encuentro en la capital apercibidos de sanción y si ven la amarilla se perderán el trascendental choque de este domingo frente al cuadro manchego.