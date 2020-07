Pellicer: "Queda mucho, hasta que no sea matemática no podemos cerrar nada"

Sergio Pellicer se mostró muy orgulloso del trabajo realizado por su equipo para lograr un triunfo vital pero no quiere lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. El Málaga ha dado un paso de gigante pero la permanencia aún no está garantizada matemáticamente, por lo que el míster prefiere mantener la cautela hasta el final, y así lo transmitió en la rueda de prensa posterior al choque.

Máxima cautela. "Era una victoria importante, pero tenemos que tener mucho equilibrio. Está claro que estaríamos en una situación más preocupante sin ella, pero ahora no tenemos que hacer una fiesta. Queda mucho y hasta que no sea matemática no podemos cerrar nada. No podemos pasar ni de héroes a villanos ni al revés por un partido. Sabemos lo que cuesta sumar, defender, tener acciones de peligro, las sanciones, las lesiones€ El equipo se está recomponiendo y quedan tres partidos. El de Gijón que va a ser igual de importante que el de hoy. Hay que celebrarlos todos como si fueran títulos, desde la honestidad. Hay que tener mucho equilibrio".

Solo siete profesionales sobre el césped. "Sabemos la similitud de la situación en la que estamos en el tema de la plantilla, pero era un partido en el que han cambiado las reglas después del COVID, se amplían las convocatorias. Es un riesgo pero siempre nos vamos a guardar un cambio en caso de que pudiera pasar algo. En la pausa hidratación se lo he dicho a los jugadores. Estaban todos muy bien. Era un riesgo asumido. Las reglas tienen que aclararse. Era un partido importante por las bajas que teníamos. Hemos intentado sacar el mejor once inicial pensando en lo que podía transcurrir en el plan de partido. Tengo que felicitar a todos los jugadores.

Cerrojo a la portería. "Es muy difícil en esta categoría, sobre todo la racha de no encajar gol. Cuando un equipo es sólido a nivel defensivo, demuestra ser un equipo solidario, jugadores con alma para defender. Y eso es muy difícil hoy en día. Nos hemos ido ajustando a los planes y moviendo las situaciones en función del contexto de juego. Tiene mucho mérito que un equipo como este tenga esta solidez defensiva. Hemos hecho méritos para ganar y estoy muy contento por los jugadores. El patrimonio del club es el aficionado que sufre y llora, pero aquí todos sufrimos".

Últimas tres jornadas. "El Sporting, el Alcorcón y el Almería nos dan exactamente igual. Porque nos hemos ido recomponiendo y para mí tiene el mismo mérito competir contra cada uno de los equipos porque cada partido tiene unas condiciones diferentes. Hay nueve puntos en juego y tenemos que pensar en conseguirlos, pero primero hay que jugar los partidos".

Protestas del Dépor por el gol. "Yo no la he visto. Cada día hay una acción del VAR. Esas herramientas están para ayudar y hay que unificar criterios. Es importante para los fuera de juego. Esto es fútbol y ocurren muchísimas cosas. La decisión la toman las personas y demostrado está que los seres humanos nos equivocamos muchísimo más".