Un "Sí, quiero" muy malaguista

Alberto Romero, fiel seguidor blanquiazul, prometió casarse con la camiseta del Málaga CF y ha cumplido. El pasado viernes escribió al club a través de Twitter para invitarles a regalarle la elástica de este curso para hacer realidad la promesa. Desde Martiricos recogieron el guante y Alberto no falló, las imágenes lo demuestran.





Gracias a todos los que me habéis deseado un gran día y la mejor de las suertes!!

Hoy a celebrarlo con la victoria ante el deportivo #BodaMalaguista @MalagaCF pic.twitter.com/wtBXLIiOrL — Alberto Romero (@arcuenca17) July 8, 2020

¡No dudábamos de tu palabra, Alberto! Imposible ir más elegante. El azul y el blanco siempre son un acierto ?



¡Enhorabuena, pareja! Os deseamos toda la felicidad del mundo ?



¡Vivan los novios! ???????? https://t.co/JeSrves89s — Málaga CF (@MalagaCF) July 8, 2020

"Hola @MalagaCF el miércoles me caso en el juzgado y le prometí a mi mujer q sería con la camiseta vuestra... ella se opone pero... una promesa blanquiazul hay q cumplirla, qué tal si me regaláis la camiseta de este año para la boda? Prometo foto con ella puesta". Este fue el mensaje de Alberto al club, que le regaló la blanquiazul para que hiciera realidad esta propuesta que su pareja no veía con demasiado buenos ojos."¡No dudábamos de tu palabra, Alberto! Imposible ir más elegante. El azul y el blanco siempre son un acierto. ¡Enhorabuena, pareja! Os deseamos toda la felicidad del mundo", contestó el Málaga en su perfil oficial de Twitter tras comprobar que Alberto se había casado de blanquiazul.