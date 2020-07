Ismael Casas renueva hasta 2023

Ismael Casas renueva de forma automática con el Málaga CF tras alcanzar frente al Deportivo los 10 encuentros jugados con más de 45 minutos. El canterano blanquiazul, que llegó a La Academia en 2014 de la mano de Manel Casanova, amplía su vinculación hasta la campaña 2022-2023.

A sus 19 años, Casas ha sido una de las revelaciones de este curso en Martiricos, una prueba más del gran valor que aporta su cantera al club. Debido a las circunstancias que ha atravesado esta temporada el Málaga ha gozado de protagonismo, disputando la titularidad a Cifu en el lateral derecho, y llegando a ser titular en un encuentro tan importante como el del pasado miércoles frente al Deportivo. Pellicer lo colocó de central derecho, una posición que ya conoce de su etapa en el San Félix, y cumplió con creces. Ahora, con esta renovación, el Málaga se asegura mantener a uno de sus máximos exponentes actuales de La Academia.

"El año que viene quiero seguir en el club y quiero jugar en Primera División. Quiero estar aquí y subir al club donde de verdad se merece y donde debe estar. El Málaga tiene una cantera que pocos equipos pueden presumir de ella, y se está demostrando. Y ves jugadores que todavía no han dado ese pequeño salto, pero pronto seguro que lo dan. Yo he soñado de pequeño ser futbolista, pero iba más despacio que otra cosa. Estaba siempre en lo mío, y si algún día iba a pasar esto, iba a pasar. No por querer ir más deprisa o más despacio vas a llegar. El momento ha sido éste y muy contento de que pueda disfrutarlo aquí en el Málaga. Se lo dedico a mi familia, por todo lo que me ha apoyado estos años y lo que hemos sufrido; no es fácil llevar aquí una vida solo desde pequeño y me acuerdo mucho de ellos", dice Casas, que asegura que en estas tres jornadas restantes "vamos a ir a por todas, aunque estemos prácticamente salvados, van a ser tres finales que tenemos que competir al máximo y vamos a ir a por ellas".



Trayectoria en el club

El jovencísimo defensa nacido en Linares (07/03/2001) fue descubierto por el ojo clínico del añorado Manel Casanova, llegando al Club en categoría infantil en 2014. Ismael empieza a sonar con fuerza en el curso 17/18. En las filas del CD San Félix vive una temporada extraordinaria a nivel colectivo e individual, quedando para el recuerdo sus dos goles ante el Real Madrid CF en la vuelta de la inolvidable eliminatoria de semifinales de aquella Copa del Rey juvenil.

La campaña anterior despunta en el Atlético Malagueño, jugando en edad juvenil un total de 27 partidos en Segunda División B. En la actual 19/20 debuta con el primer equipo con triunfo en Santander frente al Real Racing Club por 0-1 (17/08/2019), disputando hasta ahora con un notable rendimiento 11 partidos de LaLiga SmartBank y otro más en la Copa del Rey.