El Málaga CF puede certificar la permanencia esta jornada

El Málaga CF puede lograr la permanencia matemática en Segunda División esta misma jornada, aunque no depende solo del resultado de su partido en El Molinón para conseguirlo. La importante victoria lograda frente al Deportivo en La Rosaleda el pasado miércoles, unido a los pinchazos de Albacete y Numancia, ha dejado a los de Sergio Pellicer con cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso a falta de tres jornadas. Ganar en Gijón puede suponer la salvación definitiva si antes se han dado resultados favorables en los encuentros que disputarán este domingo el Numancia y el Lugo.

La primera premisa para que los blanquiazules puedan celebrar el mantenerse un año más en LaLiga SmartBank es clara: ganar al Sporting el lunes (19.30 horas). Y además se deben cumplir otros dos condicionantes. Primero, que el Lugo pierda (domingo, 19.30 horas) frente al Girona en el Anxo Carro. Y a la misma hora, que el Numancia no pase del empate en su encuentro en Los Pajaritos frente a la Ponferradina, equipo que se ha metido de lleno en la batalla por no descender tras una mala racha de resultados. Si se dan estas dos circunstancias, el Málaga tendría la opción al día siguiente de dejar a más de seis puntos de distancia a estos dos equipos -19º y 20º actualmente- a falta de solo dos jornadas si sale airoso de su enfrentamiento en El Molinón.

Triple empate con el Albacete



Si el Lugo rasca algún punto de su partido con el Girona, equipo inmerso en la lucha por entrar en el play off de ascenso, la opción de sellar la permanencia de forma matemática se desvanecería. Un empate de los gallegos le llevaría hasta los 46 puntos y ya el Málaga solo le podría aventajar en seis puntos al término de la jornada.

Pese a que los blanquiazules y el Lugo tienen empatado el average particular y el general favorece por mucho a los de Martiricos, todavía podría darse alguna carambola que haría que la salvación no quedara cerrada al 100%. En esa ecuación tendría que entrar el Albacete, único rival directo con el que el Málaga tiene perdido el average particular. En un triple empate con manchegos y lucenses, el conjunto blanquiazul sería el más perjudicado, por lo que aún sería pronto para lanzar las campanas al vuelo si el Lugo puntúa este domingo.

En el resto de empate o triples empates a puntos que no aparezca el Albacete el Málaga (49 puntos) sale muy bien parado. Los de Pellicer tienen ganado el average particular al Deportivo (48 puntos), al Oviedo (47) y al Numancia (44). Y lo tiene igualado con la Ponferradina (48) y el Lugo (45). El balance general de goles también favorece al equipo albiazul frente a estos dos equipos. El Málaga tiene un +1 en el bagaje de goles favor/contra, la 'Ponfe' acumula un -4 y el Lugo un -13.