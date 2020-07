Málaga CF: A tres puntos de la calma

Después de haber vivido una de las temporadas más complejas y convulsas de los últimos tiempos, el Málaga CF recibe esta noche en La Rosaleda al Alcorcón con la esperanza de conseguir los tres puntos que le aseguren, de una vez por todas, la permanencia en la categoría de plata de cara a la próxima campaña.

El conjunto blanquiazul lleva varias jornadas jugando pequeñas finales, todas decisivas, pero el reloj corre en contra y la cita de hoy podría certificar, por fin, la llegada de la calma en Martiricos. Nunca tres puntos fueron tan trascendentales: los de Pellicer están a la misma distancia de los puestos de descenso que de la permanencia matemática.

El Alcorcón, por su parte, aunque con pocas opciones de alcanzar los puestos de playoff, se presentará en La Rosaleda como un hueso duro de roer. El objetivo de la temporada, el de la permanencia, lo consiguieron hacen semanas. Han llegado a sumar diecinueve partidos consecutivos sin perder como visitante y su juego, bajo la batuta de Fran Fernández, ha sido alabado durante meses. Además, ganar esta noche les convertiría en el mejor equipo de Segunda División a domicilio, los 33 puntos de visitante les avalan.

Pero en el seno del Málaga CF las últimas novedades son positivas: el técnico castellonense recupera a varios efectivos, a excepción de los lesionados de larga duración como Pacheco, Boulahroud y el canterano Julio. En la sesión matinal que ayer tuvo lugar en el Anexo de La Rosaleda volvieron a trabajar con el grupo los tres jugadores que habían sido novedad en el parte médico del pasado miércoles: Tete Morente, Lombán y Benkhemassa habían sufrido diferentes molestias. Además de estos tres futbolistas queda pendiente concretar el estado de Juankar y Juande que no han entrenado al 100% durante esta semana.

Todo dependerá de la última sesión de trabajo, la de activación, que tendrá lugar hoy mismo y que servirá de termómetro para Pellicer y su cuerpo técnico a la hora de elegir los protagonistas con los que confeccionar la convocatoria y el once titular. Todos tendrán que decidir en conjunto hasta qué punto compensa forzar o no a algunos futbolistas de gran importancia en el verde pero que arrastran dolencias físicas. El partido exigirá el máximo de todos porque el objetivo, la salvación, lo merece.



La situación de Mula

Un jugador que será baja segura en el choque de esta noche es Álex Mula. El catalán, que pese a pertenecer al club malacitano no pudo ser inscrito a principios de temporada, fue cedido al Alcorcón con la llamada «cláusula del miedo» que impide los jugadores medirse ante sus antiguos equipos, como ya sucedió hace una semanas con Tete Morente en el partido ante el CD Lugo.

Sobre esto, el técnico del Alcorcón comentó ayer que «cuando cedes a un futbolista creo que tienes que confiar y si no lo has querido para tu plantilla deberías dejarlo jugar». No obstante, reconoció que en su equipo también han hecho uso de dicha cláusula. «Es una lástima, para Mula era un partido especial, estaba trabajando muy bien y no puede participar», comentó el alfarero.