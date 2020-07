Pellicer: "Este grupo se ha levantado ante situaciones que otros no lo hubiesen hecho"

Sergio Pellicer protagonizó en La Rosaleda una de las comparencias más destacas en su etapa como entrenador. Victoria, tres puntos y permanencia asegurada. Frente al Alcorcón, el míster de Castellón consiguió sellar la ansiada continuidad en la categoría de plata del fútbol español.

"Han sido muchas emociones, desde el primer momento nos hemos dejado la vida, el día a día de trabajo con muchísimos obstáculos, los visibles y los invisibles, pero hay que darle las gracias a los jugadores, desde el primer momento les dije que había que pensar en fútbol y ellos creyeron. Ha habido un sufrimiento diario, un desgaste brutal, expulsiones, acciones, post-covid, bajas, etc. Cada día era una situación. Sabíamos que era uno de los partidos más importantes de su historia", destacaba emocionado el entrenador.

Sin esconder la emoción, también hubo tiempo para la autocrítica: "Nos hubiese gustado que nos se hubiera sufrido de esta manera". "El desgaste físico es bestial, pero jugador del Málaga no puede ser cualquiera, esto exige una presión, es un club histórico. Hay situaciones en las que llegan al límite y ellos han respondido", alegó Pellicer valorando el esfuerzo de los miembros de la plantilla.

"Hay que darle gracias al cuerpo técnico anterior", remarcaba el míster. Además, aseguró que después del parón la competición se hizo "muy larga". "Hemos tenido de doce profesionales en ocasiones con las ayudas del filial. Sentimos liberación. Este grupo se ha levantado antes situaciones que otros no lo hubiesen hecho. Yo me pellizco todos los días por estar donde estoy, por ser entrenador del Málaga", subrayó.

Ahora es tiempo de pensar en el futuro. Por ello, para Sergio Pellicer todo lo vivido en esta campaña lo toma como un aprendizaje, "para mí ha sido un Máster", resaltó. "Desde el primer momento los jugadores creyeron, y eso que yo subía del filial, pero ellos escucharon, observaron y me quedo con eso. No soy el mismo entrenador que hace 4-5 años y no será el mismo de aquí a otros 4-5 años, tenemos que ser camaleónicos, pero al final los importantes son los jugadores".

Por último, reveló que ahora llega el momento en el que "deberían sentarse unas bases, lo más importante es que aprendamos de los errores y busquemos soluciones. Tenemos que ser exigentes, profesionales. Este año ha sido un sufrimiento, ha sido muy duro pero hay que disfrutar".