Munir: "Hemos superado juntos muchos obstáculos"

Tres puntos, permanencia asegurada y, en el caso de Munir, una vez más deja la portería a cero. Tras el encuentro frente al Alcorcón, el cancerbero blanquiazul se mostró visiblemente emocionado con por haber logrado el objetivo. "Contento por conseguir la salvación después de tanto sufrimiento, ha sido un año difícil. Quiero felicitar a mis compañeros porque la verdad que superar tantos obstáculos de esta manera y conseguir la permanencia tiene mucho mérito. Son muchas cosas que hemos pasado y superado juntos que la gente no sabe. Tiene muchísimo mérito lo que hemos conseguido", analizaba.

Asimismo, reveló que tenía sentimientos encontrados: "Nos gustaría estar celebrando un ascenso, pero las circunstancias son las que son, por eso felicitar a todos mis compañeros por el gran año realizado a pesar de todos los problemas que hemos tenido".

Pese a todo lo sufrido en esta temporada, el partido de ayer era el más trascendental de la campaña y los jugadores estaban preparados para ello. "Se veía en las caras de mis compañeros la importancia del partido. Todos éramos conscientes de que nos jugábamos mucho. Yo estaba muy convencido de que íbamos a conseguir los tres puntos y gracias a Dios así ha sido. Dar las gracias a toda la gente que nos ha apoyado, desde fuera en esta última fase de la temporada. Orgulloso de la afición que tenemos y espero que se sientan orgullosos de nosotros", comentó Munir.

En cuanto a la dedicatoria, el portero quiso recordar a todos los trabajadores del club que perderán su empleo cuando se ejecute el ERE. "Me gustaría hacer hincapié en eso de las emociones malaguistas. Queremos dedicarle esa victoria a toda la gente que se ha quedado en el camino, que cada vez que hemos entrado en La Rosaleda no han recibido con una sonrisa y siempre han estado apoyándonos en los malos momentos. Mucha gente que se ha quedado sin trabajo y en parte me siento responsable por ello. Dedicarles la victoria a ellos y espero que se sientan parte de esta victoria porque lo son".